Дивіться: цуцик практикує фейкову реанімацію на поліцейському

Пончо, службова собака з Мадриду, став Інтернет-сенсацією після того, як відео, на якому він намагався реанімувати поліцейського, розійшлося вірусною швидкістю, повідомляє агенція Reuters.

Пончо брав участь у інформаційно-просвітницькому заході щодо першої допомоги для місцевих школярів, які з екскурсією завітали до штаб-квартири поліції Мадрида.

Відео, що було опубліковане на офіційному Твіттері відділу 22 червня, вже набрало більше двох мільйонів переглядів.

Однак, восьмирічний кокер-спанієль насправді не вміє надавати першу допомогу, сказали у поліції. Це лише веселий спосіб продемонструвати та пояснити дітям, як швидка допомога може зберегти життя.

Коли Панчо на службі, він винюхую вибухівку.

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