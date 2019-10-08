Фірташ намагається використати скандал довкола Трампа та України для свого захисту - ЗМІ

Дмитро Фірташ, який зараз оскаржує рішення про його екстрадицію з Австрії до Сполучених Штатів, намагається пов’язати свою захисну тактику із скандалом, який розгорнувся довколо України та США. Про це пише американське видання Foreign Policy.

Нещодавно Фірташ змінив команду своїх юристів. У липні (після того, як Мін’юст Австрії схвалив екстрадицію олігарха) він відмовився від послуг попередніх адвокатів, і найняв подружжя юристів Джої ДіДженову та Вікторію Тенгсінг, близьких до оточення Трампа.

Як повідомляється, перед цим вони працювали разом з Руді Джуліані, коли він намагався знайти компроментуючу інформацію про Джо Байдена та його сина в Україні. Раніше їм також пропонували долучитись до команди юристів Трампа під час розслідування Мюллера, однак вони відмовились через конфлікт інтересів.

Після ухвалення рішення про екстрадицію, адвокати Фірташа звернулись про відновлення судового розгляду справи. Як повідомили тоді Голосу Америки в Земельному суді Відня з кримінальних справ, “обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів”. За австрійськими законами, суд має повторно розглянути нові свідчення та докази, якщо такі є.

Американські журналісти звертають увагу на свідчення екс-прокурора Віктора Шокіна, які він дав у справі Фірташа на початку вересня. Шокін стверджує, що в 2015 році Джо Байден тиснув на українську владу, щоб та запобігла поверненню Фірташа в Україну, адже в такому разі це б унеможливило його екстрадицію в США.

“Для мене ясно, що певні посадовці з адміністрації Обами, в тому числі віце-президент Джо Байден, безпосередньо маніпулювали керівництвом України під брехливими приводами, щоб запобігти поверненню Дмитра Фірташа в Україну, оскільки вони були занепокоєні відновленням його публічного життя там”.

На думку журналістів, така риторика збігається із висловлюваннями Руді Джуліані і Дональда Трампа щодо тиску Джо Байдена на українську владу. Тож саме цю карту зараз може використати захист Фірташа, у розпал скандалу.

Нагадаємо, 16 липня міністр юстиції Австрії прийняв остаточне рішення про екстрадицію в США українського олігарха Дмитра Фірташа. Адвокати Фірташа звернулись про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Відтак, екстрадиції не відбудеться, допоки не буде нового рішення суду в цій справі.

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