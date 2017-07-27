Подання на екстрадицію Фірташа до США під новою увагою через Манафорта і "російські розслідування"

Прокуратура в Чікаго відкинула чергові намагання адвокатів Дмитра Фірташа скасувати звинувачення проти українського олігарха з російськими зв’язками і зробила нове подання про його екстрадицію з Австрії для суду у США.

...ніколи не мав бізнес-стосунків (з Фірташем) ...був один випадок, коли розглядалася можливість… Нічого не вийшло і бізнес-стосунків ніколи не було

Американська справа базована на підозрах про хабарі на суму принаймні $18 мільйонів пов’язані з контрактами на видобування в Індії титану, який мав постачатися базованій в Чікаго компанії Boeing.

Згідно з повідомленням Associated Press нове подання “вперше припускає, що частина грошей хабаря призначалася для осіб у Сполучених Штатах”.

Серед аргументів адвокатів Фірташа - вимоги закрити справу через відсутність прямого зв’язку зі США.

52-річний Фірташ зараз змушений перебувати в Австрії, де його заарештували 2014 року на підставі американського ордера, але звільнили під заставу у розмірі $172 мільйони на час розгляду вимоги про видачу в Америку.

Ім’я Дмитра Фірташа тепер приваблює у США додаткову увагу через повідомлення про його зв’язки з Полом Манафортом - колишнім менеджером виборчої кампанії Дональда Трампа.

Манафорт змушений відповідати на запитання у Конгресі в межах розслідувань звинувачень про контакти команди Трампа з Росією у намаганнях вплинути на результати президентської кампанії 2016 року.

Американський телеканал NBC News повідомляє, що Пол Манафорт в інтерв’ю телеканалу раніше стверджував, що “ніколи не мав бізнес стосунків” з Фірташем, але “був один випадок, коли розглядалася можливість…. Нічого не вийшло і бізнес стосунків ніколи не було”.

Фірташ - Путін

NBC News таки називає Дмитра Фірташа бізнес-партнером Пола Манафорта, який кілька років працював на Партію регіонів Віктора Януковича в Україні.

Також у повідомленнях йдеться, що українського підприємця, фірма якого багато років перепродавала в Україні газ з Росії, у поданні Міністерства юстиції США названо представником “вищих ешелонів російської організованої злочинності”.

NBC News пише, що у заяві - відповіді адвоката Фірташа Дена Вебба наголошується на відсутності доказів зв’язків його клієнта з організованою злочинністю і, що звинувачення у хабарях “також фальшиве”.

Газета Chicago Tribune, яка стежить за справою з 2013 року, пише, що Дмитро Фірташ для свого захисту від екстрадиції зібрав групу впливових адвокатів, серед яких: колишній юридичний радник в адміністрації Клінтона Ленні Дейвіс, колишній міністр внутрішньої безпеки США Майкл Чертоф та колишній працівник американської прокуратури Ден Бебб.

Фірташ давно стверджував, що його арешт 2014 року став результатом політично-вмотивованого переслідування з боку адміністрації президента Барака Обами у відповідь на дії російського президента Володимира Путіна в Україні після захоплення та анексії Кримського півострова.

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