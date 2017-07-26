Манафорту вдалось домовитись з Сенатом не свідчити в відкритому форматі

Юридичний комітет Сенату США скасував судовий виклик на слухання для колишнього голови політичної кампанії Трампа Пола Манафорта.

На слуханнях 26 червня, Комітет планував заслухати Манафорта про його зустріч з російською юристкою Наталією Весельницькою, що відбулась в червні 2016 року, а також дізнатись більше про його роботу з представлення інтересів деяких українських політичних діячів в США.

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Виклик було скасовано у вівторок ввечері після того, як Манафорт погодився передати Сенату ​ряд документів і продовжити переговори стосовно свідчень перед комітетом, повідомив АР Тейлор Фой, прес-секретар голови юридичного комітету Сенату США сенатора Чака Гресслі.

Комітет також усунув Дональда Трампа - молодшого з переліку свідків на слуханнях.

У вівторок Манафорт зустрівся з професійним складом комітету з розвідки Сенату, де надав інформацію про його зустріч з Весельницькою і погодився передати свої нотатки із зустрічі, зроблені в той час. Він також погодився зустрітись з представниками комітету для обговорення інших питань, повідомило AP неназване джерело в Сенаті.

Зять Трампа Джеред Кушнер також був в Капітолії у вівторок, провівши другий день зустрічей у закритому форматі, включаючи трьохгодинну зустріч в комітеті з розвідки Палати представників. За результатами зустрічі, конгресмен Адам Шифф відзначив: «Ми високо цінуємо добровільне бажання прийти і свідчити перед нами».

Як Манафорт, так і Кушнер співпрацюють з Комітетами Сенату, які, поряд з спецпрокурором Робертом Мюллером, проводять розслідування втручання Росії до президентських виборів 2016 року і можливої змови з кампанією Трампа.

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Слухання юридичного комітету Сенату США зі спроб Росії втрутитись до президентських виборів США. Серед свідків представники ФБР, Міністерства юстиції США та Біл Браудер.

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