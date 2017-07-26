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Манафорту вдалось домовитись з Сенатом не свідчити в відкритому форматі

  • Голос Америки
Дональд Трамп-молодший та Пол Манафорт

Юридичний комітет Сенату США скасував судовий виклик на слухання для колишнього голови політичної кампанії Трампа Пола Манафорта.

На слуханнях 26 червня, Комітет планував заслухати Манафорта про його зустріч з російською юристкою Наталією Весельницькою, що відбулась в червні 2016 року, а також дізнатись більше про його роботу з представлення інтересів деяких українських політичних діячів в США.

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Виклик було скасовано у вівторок ввечері після того, як Манафорт погодився передати Сенату ​ряд документів і продовжити переговори стосовно свідчень перед комітетом, повідомив АР Тейлор Фой, прес-секретар голови юридичного комітету Сенату США сенатора Чака Гресслі.

Комітет також усунув Дональда Трампа - молодшого з переліку свідків на слуханнях.

У вівторок Манафорт зустрівся з професійним складом комітету з розвідки Сенату, де надав інформацію про його зустріч з Весельницькою і погодився передати свої нотатки із зустрічі, зроблені в той час. Він також погодився зустрітись з представниками комітету для обговорення інших питань, повідомило AP неназване джерело в Сенаті.

Зять Трампа Джеред Кушнер також був в Капітолії у вівторок, провівши другий день зустрічей у закритому форматі, включаючи трьохгодинну зустріч в комітеті з розвідки Палати представників. За результатами зустрічі, конгресмен Адам Шифф відзначив: «Ми високо цінуємо добровільне бажання прийти і свідчити перед нами».

Джеред Кушнер
Джеред Кушнер

Як Манафорт, так і Кушнер співпрацюють з Комітетами Сенату, які, поряд з спецпрокурором Робертом Мюллером, проводять розслідування втручання Росії до президентських виборів 2016 року і можливої змови з кампанією Трампа.

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Слухання юридичного комітету Сенату США зі спроб Росії втрутитись до президентських виборів США. Серед свідків представники ФБР, Міністерства юстиції США та Біл Браудер.

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