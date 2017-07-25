Манафорта викликають в Юридичний комітет Сенату для свідчення щодо «російської справи»

Пола Манафорта викликали офіційною повісткою на сенатські слухання в справі втручання Росії у вибори США

Юридичний комітет Сенату направив офіційну повістку колишньому керівникові передвиборчої кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту, з тим, щоб він дав свідчення на слуханнях, які відбудуться в середу в рамках розслідування дій Росії під час президентської кампанії 2016 року в США.



Про це у вівторок повідомив представник комітету.



«Не дивлячись на наше бажання піти назустріч проханню пана Манафорта про співпрацю без його появи на слуханнях в середу, ми не могли дійти згоди про добровільне записане інтерв'ю (з ним) в Юридичному комітеті», - йдеться в заяві голови комітету Чака Ґресслі і високопоставленого члена-демократа комітету Даян Файнстайн.



«Вчора ввечері пану Манафорту була направлена офіційна повістка, яка вимагає, щоб пан Манафорт взяв участь у слуханнях, призначених на середу», - зазначається далі в документі.



Тим часом, як повідомляється, Манафорт виступив у вівторок вранці перед членами Сенатського комітету з розвідки, щоб відповісти на запитання про втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Перед свідченням, він передав Комітету записки із зустрічі, яка відбулася в червні 2016 року з російською юристкою, на якій також були присутні Дональд Трамп-молодший і Джаред Кушнер. Виступ перед сенаторами відбувся на прохання адвокатів Манафорта.

На окремих слуханнях у вівторок в Комітеті Палати представників з розвідки свідчив радник президента Джаред Кушнер. За повідомленнями його речника Джейсона Малоні, Кушнер повністю відповів на всі запитання конгресменів.

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