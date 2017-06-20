ФБР перевіряє зв’язки бізнес-партнера Флінна з росіянами

Слідчі зацікавилися Біжаном Кіаном та його участю в лобіюванні, здійснюваному колишнім американським радником з питань національної безпеки Майклом Флінном

Федеральні слідчі, які вивчають лобістські впливи колишнього радника з питань національної безпеки США Майкла Флінна, зацікавилися ролю колишнього бізнес-партнера Фліна – Біжана Кіана (Bijan Kian). Про це пише Reuters, посилаючись на слова людини, яка давала свідчення американському Федеральному бюро розслідувань.

Слідчі також перевіряють: чи платежі від іноземних клієнтів Флінну та його компанії – Flynn Intel Group, яка нині не функціонує, були законними. Відповідно до даних двох джерел агентства, які обізнані з ходом розслідування ділової активності Флінна, слідчі перевіряють платежі від трьох російських компаній та нідерландської компанії Inovo, яку контролює турецький бізнесмен Екім Алптекін (Ekim Alptekin).

Витік інформації про Біжана Кіана – перший знак про те, що той зацікавив ФБР. Водночас, досі достеменно не відомо чи проти Кіана відкрито кримінальну справу, чи вивчаючи його активність, в ФБР лише сподіваються краще зрозуміти, як працювала компанія Флінна.

Джерело Reuters – людина, яка нещодавно дала свідчення ФБР у справі щодо розслідування діяльності Майкла Флінна, повідомила, що агенти з кримінального відділення бюро однаково багато розпитували і про Кіана, й про його співпрацю з Алптекіним, і про самого Флінна.

Нині і Біжан Кіан, і ФБР відмовляються давати будь-які коментарі. Адвокат Флінна Роберт Келнер та Екім Алптекін також відмовилися говорити на цю тему. Водночас, минулого місяця Алптекін заявляв Reuters, що роботою з Flynn Intel Group він був задоволений, але також він заперечив, що в їхній співпраці були правопорушення.

Нагадаємо, федеральне розслідування проводить спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Він має мандат на розслідування контактів між Росією та командою виборчої кампанії Дональда Трампа та на будь-які пов’язані з нею справи.

Майкл Флінн був звільнений адміністрацією Трампа в лютому, після того, як чиновники заявили, що той неправдиво описав низку телефонних дзвінків й розмов із російським послом у США Сергієм Кисляком у грудні 2016 року.

Флінна підозрюють у тому, що він ще до інавгурації Трампа обіцяв росіянам послаблення санкцій.

Сам Флінн у травні цього року відмовлявся надати документи членам сенатського комітету з розвідки про свою ділову активність для розслідування щодо втручання Росії в передвиборчу кампанію США. Однак, згодом заявив, що готовий виконати всі вимоги сенаторів.

Також на початку червня цього року, зі свідчень колишнього директора ФБР Джеймса Комі стало, що Дональд Трамп особисто просив його бути лояльним й закликав «полишити» розслідування проти свого колишнього працівника – Майкла Флінна.

Якщо вірити свідченням Комі, Трамп заявив: «Сподіваюсь, Ви можете залишити це. Залиште Флінна. Він гарний хлопець».

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