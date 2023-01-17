Європа завжди підтримуватиме Україну - фон дер Ляєн у Давосі

Надання Україні наступальної зброї - одне з нагальних питань під час обговорень на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Зокрема, лідери Польщі та Литви заявили, що вони оптимістично налаштовані у питанні, чи дозволить Німеччина експортувати танки Leopard 2 в Україну.

"Якщо ми все ще надсилаємо багато військової техніки для захисників України, найсучаснішої військової техніки, у них все ще є потенціал, щоб зупинити росіян", – заявив президент Польщі Анджей Дуда у Давосі.

Як пише CNN, відповідаючи на запитання про його очікування з боку Берліна, президент Польщі сказав: "Ми сподіваємося, що виробник танків, Німеччина, також візьме участь у цій, як на мене, дуже гарній ідеї. Володимир Зеленський кілька разів просив мене про цю військову підтримку, він сказав мені, Анджею, нам потрібні сучасні танки, тому що це єдиний спосіб зараз зупинити російське вторгнення".

При цьому президент Литви Гітанас Науседа сказав, що "хтось повинен очолити це, ухвалити рішення, щоб підтримати Україну", відповідаючи на питання про розбіжності в Альянсі.

"Я твердо вірю, що канцлер Шольц вирішить це питання, і я був свідком дуже важливого переломного моменту в мисленні Німеччини", - додав президент Литви.

Міністр закордонних справ Фінляндії у Давосі заявив, що сподівається, що буде ухвалене рішення про постачання танків Leopard 2 в Україну, і його країна готова брати участь у цьому.

"Зараз ми перебуваємо в інтенсивних дискусіях щодо того, що ще ми можемо зробити як Європейський Союз, Північні країни, щоб допомогти Україні, - сказав Пекка Гаавісто. - Триває дискусія щодо танків Leopard 2. Я сподіваюся, що це рішення дійсно буде ухвалене, і Фінляндія точно готова зіграти свою роль у цій підтримці".

Виступаючи у Давосі, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що з часу початку війни Росії в Україні 24 лютого були вбиті понад 9000 мирних жителів, у тому числі 453 дитини.

"Ми зареєстрували 80 тисяч злочинів російських окупантів, понад 9 тисяч загиблих мирних жителів, у тому числі 453 дитини, – повідомив Єрмак, повторивши, що Україна прагне створити спеціальний міжнародний трибунал для суду над російськими політичними лідерами та відшкодування за руйнування, спричинені вторгненням Росії. - Ми не пробачимо жодного (випадку) тортур або забраного життя. Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності".

Перша леді України Олена Зеленська під час виступу у Давосі закликала світових лідерів зробити все можливе, щоб досягти миру в України.

"Зараз є загроза обвалу того життя, до якого звикли люди у світі або до якого вони прагнуть. Яким може бути життя у світі, якщо дозволено бити з танків по атомних станціях? Що буде з інфляцією, якщо державні кордони буде дозволено порушувати й цілісність країн буде руйнуватися? Як світ хоче досягти кліматичної нейтральності, якщо не зупинив спалення цілих міст в Україні? Це те що робить Росія. І ви всі знаєте, що Росія ніколи не мала на меті обмежитися українською територією", - цитує виступ Дзеркало тижня.

У статті використано матеріали Reuters