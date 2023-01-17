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Німеччина додала голос за трибунал для Путіна за агресію
Представниця уряду Німеччини підтвердила, що Берлін підтримує наміри створити спеціальний міжнародний трибунал для суду за напад Росії на Україну.
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, сказала у Гаазі, що такий «трибунал зможе розслідувати керівників Росії і судити їх» за злочин агресії, що наразі не може робити Міжнародний кримінальний суд, який розслідує окремі злочини російської війни в Україні.
«Путін повинен знати, що його агресія не мине без наслідків», - сказала Бербок в Гаазькій академії міжнародного права 16 січня.
Російська війна проти України є війною проти самого закону. Путін топчеться по найзасадничіших принципах міжнародного закону, що єднають всіх людей.
Вона підкреслила, що такий трибунал розглядав би лише злочин агресії на додаток до того, що роблять інші міжнародні суди.
Уряд Нідерландів ще раніше підтримав ідею такого спеціального трибуналу і дав згоду на його розміщення на своїй території.
За словами Анналени Бербок спеціальний трибунал використовував би українські закони, але був би міжнародний: «розташований поза територією України з фінансової підтримкою партнерів і з залученням міжнародних прокурорів та суддів, щоб гарантувати його неупередженість та легітимність».
Фахівці зараз кажуть, що зі збільшенням міжнародної підтримки можливість створення спеціального міжнародного трибуналу за агресію Росії проти України зростає, але втілення буде непростим.
«Так, трибунал наближається», - вважає Маріке де Гоон, яка спеціалізується на міжнародному праві в Амстердамському університеті.
Але при цьому вона та інші юристи й політики визнають, що трибуналові ймовірно доведеться судити підозрюваних заочно, оскільки наразі важко уявити, щоб у Москві була влада, яка б визнавала міжнародні закони і погодилася б видати Владіміра Путіна чи інших чільних російських посадовців для суду й покарання.
«Йдеться про таких людей як Путін і міністри закордонних справ та оборони, можливо інші військові командувачі - про невелику групу людей, які вирішували починати таку війну», - сказала Маріке де Гоон нідерландському суспільному мовнику NOS.
Професорка міжнародного права в Копенгагенському університеті Ірина Марчук вказує, що «аналогів подібному трибуналу не було з часів Нюрнберзького та Токійського трибуналів», коли керівників Німеччини і Японії судили за «злочини проти миру».
«Найбільш привабливим видається створення трибуналу за широкої підтримки Генасамблеї ООН. Звісно найбільша перешкода - це отримання загальної підтримки під час голосування», - зауважує Ірина Марчук.
Ще в листопаді 2022 року за створення міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України висловилася президентка європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
На підтримку такого трибуналу також виступив уряд Франції.
Ідея спеціального трибуналу має гучних прихильників серед авторитетних юристів та політиків у Великій Британії, але уряд у Лондоні офіційно ще не заявив про підтримку створення трибуналу.
Позиція США щодо спеціального трибуналу також ще не визначена, але представниця Державного департаменту Бет Ван Скаак раніше сказала «Голосу Америки», що агресія Росії щодо України не відрізняється від загарбницьких дій Німеччини чи Японії під час Другої світової.
«Друга Світова війна була класичним міжнародним військовим конфліктом, в якому Німеччина та Японія вдерлись до суверенних держав, щоб анексувати їхні території. Ми зараз бачимо те саме. Так само ми бачимо, що системні порушення не просто дії якихось вигнанців чи окремих підрозділів, а відповідальність мусить йти до найвищого командування, бо ми бачимо ці порушення всюди, де діють російські сили», - сказала Бет Ван Скаак.
Вона висловила підтримку роботі Міжнародного кримінальному суду щодо злочинів скоєних в ході російської війни в Україні, хоча США не є підписантом Римського статуту - міжнародної угоди про створення суду.
Україна підписала Римський статут, але досі не ратифікувала його, погодившись 2014 року зі спеціальною юрисдикцією для суду, який проводить розслідування в Україні.
Москва свій підпис під Римським статутом відкликала 2016 року після того як МКС оприлюднив початкові дані про свої розслідування загарбницьких дій Росії на українській території.
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- Голос Америки
Бен Воллес розповів, як танки "Челленджер 2" вплинуть на хід війни і закликав Німеччину надати Україні "Леопарди"
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу перед парламентом країни 16 січня оголосив про рішення надати Україні 14 важких танків "Челленджер 2" в рамках масштабного пакету допомоги Україні.
“Сьогодні я оголошую найважливіший пакет військової допомоги, щоб пришвидшити український успіх, який включає роту танків “Челленджер 2” із броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, - заявив Бен Воллес 16 січня з трибуни парламенту. - Пане спікере, ми будемо першою країною, яка надасть (Україні - ред.) західні важкі бойові танки".
Тренування українських військових на танках “Челленджер 2” розпочнеться негайно, повідомив міністр Воллес. На запитання законодавців, як довго українські солдати вчитимуться перед тим, як танки “Челленджер 2” потрапить на поле бою, Воллес не став уточнювати терміни.
Втім один із депутатів, посилаючись на речника британських Збройних сил, повідомив, що тренування на танку “Челленджер 2” для стрілка займає 33 дні, для водія - 46 днів, і для командирів екіпажу - 85 днів.
Міністр оборони повідомив, що тренування українців відбуватиметься за підтримки США на території Британії та інших європейських країн, зокрема Німеччини.
За словами міністра, як очікується, британські танки “Челленджер 2” та американські машини “Бредлі” будуть доповнювати одне одного в бою, і, як сподівається Воллес, тренування українців відбуватимуться одночасно із застосуванням “Бредлі” та “Челленджерів”.
Коментуючи заяви росіян, що, мовляв, британські танки на війні в Україні нічого не змінять, Воллес сказав: “Вони праві, нічого не змінять. Українці продовжуватимуть перемагати, а росіяни - зазнавати поразки”.
“Я розумію, що 14 танків не змінять курсу війни, - зазначив Воллес, але йдеться також про те, щоб бути примножувачем сили. Якщо додати 14 танків до 50-ти машин “Бредлі”, і артилерію дивізійного рівня, і сподіваюсь, танки “Леопард” по всій Європі, якщо ми це зможемо зробити, то думаю, ми зможемо збільшити загальну силу, що є важливим для того, аби уможливити маневри ведення війни, які необхідні, щоб відсунути Росію”, - поділився планами міністр оборони Воллес.
Заклик до Німеччини
Воллес закликав Німеччину надати Україні важкі танки “Леопарди 2”.
“Це залежить від рішень уряду Німеччини: не лише чи будуть німці постачати свої "Леопард 2", а й чи будуть вони давати дозвіл на це іншим. Я закликав би своїх німецьких колег зробити це", - сказав Воллес.
Він зауважив, що Польща і Фінляндія готові надати Україні зі свого арсеналу танки німецького виробництва "Леопард 2", але чекають дозволу Німеччини.
“Після обговорення зі Сполученими Штатами та нашими європейськими союзниками є сподівання, що приклад Франції та наш дозволить тим країнам, які мають танки Leopard, також їх надати. Я знаю, є кілька країн, які хочуть це зробити. Ніхто не буде це робити наодинці”, - сказав міністр оборони Великої Британії.
Танк "не є наступальною зброєю, якщо ви використовуєте його для захисту своєї країни", - наголосив міністр оборони.
Цієї п'ятниці міністри оборони багатьох країн збираються у Німеччині у форматі “Рамштайн”, де серед головних тем зустрічі буде безпекова допомога Україні.
Не танками єдиними
Сьогоднішній пакет ... означає, що українці зможуть перейти до вигнання російських військ з української землі.Бен Воллес, міністр оборони Великобританії
Велика Британія також передасть ЗСУ запчастини для відновлення близько ста українських танків та броньованих машин, зазначив міністр оборони.
Воллес додав, що до пакету британської допомоги Україні увійшли також гармати AS90, сотні броньованих і захисних машин, зокрема, транспортери Bulldog. пакет підтримки саперів, десятки "безпілотних літальних систем" для підтримки артилерії, 100 000 артилерійських снарядів, сотні ракет, включаючи керовану ракетну систему залпового вогню (GMLRS), систему ППО Starstreak, ракети ППО середньої дальності.
Бен Воллес: “Сьогоднішній пакет є важливим збільшенням можливостей України. Це означає, що вони зможуть перейти від протистояння до виведення російських військ з української землі. Президент Путін не може перемогти. Але він впевнений, що продовжуватиме це безглузде насильство та людські страждання, доки не виженуть його війська з оборонних позицій і зовсім з країни. Для цього потрібен новий рівень підтримки бойової потужності, якої можна досягти лише об’єднаннями з рот основних бойових танків, що діють разом з артилерійськими групами і далекобійним вогнем, зробити можливим ураження російського матеріально-технічного забезпечення та командування, та великі відстані”.
Міністерство оборони Великої Британії у Twitter помістило відео британського танка "Челленджер 2" в дії. "У рамках пакету значної бойової потужності для прискорення успіху України Велика Британія відправить в Україну роту танків Challenger 2", - мовиться у повідомленні.
Міністр оборони Воллес наголосив на важливості співпраці міжнародних партнерів в рамках спільної допомоги Україні.
“Президент Путін думав, що Заходу це набридне, він втомиться і розколеться. Україна продовжує боротися, і замість розколу країни Заходу посилюють свої зусилля. США інвестували 24,5 мільярда доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Вони надіслали тисячі протиповітряних та протитанкових систем, а нещодавно посилили цю допомогу і погодились надіслати систему Патріот та 45 оновлених танків Т72 та надали 50 бойових машин “Бредлі”, щоб допомогти у контратаці. Ми також вітаємо рішення французького уряду надати Україні легкі танки АМХ10”,- сказав Воллес під час виступу в парламенті країни.
Воллес також повідомив, що в цьому році Британія та міжнародні партнери мають намір збільшити тренування українських військових ще на 20 тисяч осіб. До цих зусиль приєдналися також Канада, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нова Зеландія та Нідерланди, зазначив глава британського Міноборони.
“Ми вважаємо, що у 2023 році збільшені поставки, покращене тренування, посилені дипломатичні результати дозволять Україні досягти успіху проти російських слабо керованих і погано оснащених збройних сил”, - висловив переконання Бен Воллес, міністр оборони Великобританії.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після розмови із президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Лондон надішле Україні кілька британських бойових танків "Челленджер 2".
Танки Challenger-2, інша військова техніка: деталі нового пакету допомоги від Великобританії. Відео
В понеділок міністр оборони Великобританії Бен Воллес підтвердив надання Україні 14 танків Challenger-2 та іншої військової техніки.
- Голос Америки
Російському варварству протистоїть український героїзм - американські посадовці у Києві
До Києва прибула делегація американських посадовців на чолі із заступницею держсекретаря США Венді Шерман.
Шерман та заступник міністра оборони США Колін Каль зустрілися із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, котрі висловили вдячність уряду та народу США за надану фінансову та гуманітарну допомогу, озброєння для ЗСУ.
Посадовці прибули до України після візиту до Німеччини і Польщі, щоб “донести ключове повідомлення про непохитну та стійку підтримку курсу України та висловити своє захоплення українською стійкістю і хоробрість”, - сказала Шерман.
На зустрічі з журналістами вона висловила біль і сум з приводу того, що Україна зазнає втрат, гинуть і зникають безвісти люди, руйнуються сім'ї. “Наші серця линуть до України щодня із співчуттям”, - сказала посадовиця.
За її словами, учасники делегації хотіли побачити на власні очі поточну ситуацію в Україні та почути від президента України й інших посадовців про потреби для безпеки і оборони, а також про енергетичні і гуманітарні потреби України.
Шерман запевнила, що усі члени НАТО єдині у підтримці України, а також виконують власні обіцянки щодо допомоги, щоб зміцнити Україну і спорядити її армію для захисту своїх громадян. Вона також нагадала про об'єми фінансової допомоги та пакети військового озброєння, санкціоновані Конгресом США та адміністрацією президента Джо Байдена.
Посадовиця сказала, що шкодує про те, що дипломатичним шляхом не вдалося забезпечити мир, коли рік тому американські посадовці також “перетинали Атлантику та намагалися знайти шлях до миру і використати дипломатичні інструменти, щоб запобігти непотрібній, несправедливій і неспровокованій війні Росії проти України”.
“На жаль, на той момент рішення Путіна вже було прийняте і що б не запропонували, не могло б зупинити чи змінити його смертоносний курс”, - сказала Шерман.
Каль, згадуючи трагедію в Дніпрі, сказав, що вбивства цивільних людей жахнули весь світ та є свідченням жорстокої бездушності з боку росіян. Росія заперечує, що завдає ударів по цивільних.
“Багато хто очікував, що росіяни здобудуть перемогу одразу, але вони не досягли цього. І це завдяки надзвичайній стійкості та інноваційності українських військ”, - додав Каль, а також запевнив, що США та інші країни-партнери надаватимуть допомогу і надалі.
Каль переконаний, що особливо ефективними у протистоянні російській агресії стане зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Як повідомляв Голос Америки, сьогодні українські військові саме прибули до американського штату Оклахома, щоб розпочати навчання із керування цими комплексами.
- Голос Америки
Росія після поразки у "війні на знищення" веде злочинну "війну на виснаження" в Україні. Аналітики коментують стратегію РФ в 2023 році
Обстрілами цивільної інфраструктури в Україні, Путін намагається виснажити українців і створити нову гуманітарну кризу, зауважують оглядачі на Заході. Тому, наполягають аналітики, Україні потрібна вчасна та адекватна оборонна допомога.
Після того, як війна на винищення зазнала поразки в квітні, Росія намагається проводити війну на виснаження в Україні, вважає генерал США (у відст.), колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг. Причому, каже аналітик, Росія спрямовує свої дії виключно проти українських громадян, що робить таке ведення війни "кричущим" і "злочинним", бо порушує Женевську конвенцію.
"Стратегія виснаження", яку Путін веде проти цивільних "не повинна спрацювати, а Путін має нести відповідальність", - додає Гертлінг.
Після нападу у минулі вихідні, за оцінками Марка Гертлінга, Росія ще має 24-36 ракет на кораблях.
Гертлінг вважає, що Росія поки здатна продовжувати обстріли. Він наводить дані української розвідки про те, що в Чорному морі є 6 російських ракетоносіїв та 2 підводні човни, як здатні нести 44 крилаті ракети "Калібр". Після нападу у минулі вихідні, за оцінками аналітика, Росія ще має 24-36 ракет на кораблях.
"Ці ракеті Х-22 можуть обійти більшість об'єктів протиповітряної оборони, тому, ймовірно, буде більше ударів, кожен з яких - ще один воєнний злочин", - твітує Гертлінг.
Щоб протистояти цій війні, Україна має отримувати оборонну допомогу, і це відбувається, зазначає він.
Захід має допомогти Україні виграти не лише заради України, але і заради Європи, а також заради самої Росії, каже колишній представник Держдепу з питань України Курт Волкер.
Для безпеки Європи, ми повинні спершу допомогти Україні досягнути перемоги в обороні проти Росії - чим швидше, тим кращеКурт Волкер
"Для безпеки Європи, ми повинні спершу допомогти Україні досягнути перемоги в обороні проти Росії - чим швидше, тим краще", - пише колишній посадовець в статті для стокгольмського центру Східно-Європейських студій.
Росіяни страждають від війни в Україні, пише колишній посадовець, адже попри нездатність російських військових перемогти, Путін не відступає. Російські військові несуть надзвичайні втрати, страждають від хвороб та гіпотермії, але "коли вони вмирають, Путін кидає більше нетренованих російський військових у бій", вказує Волкер.
Попри значні жертви, Путін не думає завершувати війну, а нападає на цивільних в Україні, намагаючись створити нову гуманітарну кризу, щоб змусити Захід вимагати від України йти на невигідні перемовини, пише колишній посадовець. Він застерігає від такої тактики.
Американський Інститут вивчення війни погоджується - Кремль готується до затяжної війни, навіть якщо російські рішучі дії зазнають поразки в 2023 році.
Російські сили можуть готуватись до масштабного наступу цього року, або, як альтернатива, більших нападів без загальної наступальної операції, вважають в Інституті.
"Є ознаки на користь можливої контратаки, щоб протистояти українському контрнаступу, якій Росія хоче зупинити", - твітує ISW.
Також, говорять оглядачі Інституту, Кремль, ймовірно, розширить військову присутність в Білорусі, перед масштабними навчаннями, які можуть підтримати бойову операцію в вересні 2023 року.
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