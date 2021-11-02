Надихнула подорож у космос - мільярдер Джефф Безос пожертвує 2 млрд дол на подолання змін клімату

Американський мільярдер та засновник компанії онлайн-торгівлі Amazon Джефф Безос заявив, що спрямує 2 млрд доларів зі свого "Фонду Землі" на подолання зміни клімату.
Гроші підуть на припинення деградації ґрунтів, відновлення рельєфу та виробництва продуктів харчування.
"В надто багатьох місцях світу природа перестає вбирати вуглець, а стає джерелом викидів вуглецю", - заявив бізнесмен, звертаючись до учасників кліматичного саміту, що проходить цими днями в Глазго.
Натхненням для цієї ініціативи стала подорож до меж космосу, говорить він. Як повідомляв "Голос Америки", у липні Безос поповнив перелік перших космічних туристів, здійснивши перший для своєї космічної компанії Blue Origin суборбітальний політ.
Саме ця подорож допомогла йому зрозуміти, наскільки вразливою є Земля, заявив Безос в Глазго.
"Мені казали, що коли бачиш Землю з космосу, це змінює твій погляд на світ, але я не був готовий до того, наскільки вірним це виявилось", - заявив бізнесмен.
Він додав: "Коли дивишся звідти вниз на Землю, атмосфера здається такою тонкою, світ таким вразливим і таким крихким. Тепер у цей вкрай важливий рік, цього, як відомо, вирішального десятиліття, ми маємо об'єднатись на захист світу".
Раніше Безоса, як і інших мільярдерів - Ілона Маска та Річарда Бренсона - критикували за розвиток космічного туризму і зневагу до проблем Землі.
Як повідомляв "Голос Америки", цього тижня найбагатша людина світу, Ілон Маск, заявив, що продасть акції своєї компанії-автовиробника Tesla і пожертвує гроші, якщо ООН зможе довести, що пожертва обсягом приблизно 6 мільярдів доларів, може розв'язати проблему голоду в світі. В ООН висловили готовність співпрацювати з бізнесменом.
В статті використано інформацію АР.
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