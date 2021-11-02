Надихнула подорож у космос - мільярдер Джефф Безос пожертвує 2 млрд дол на подолання змін клімату

Американський мільярдер та засновник компанії онлайн-торгівлі Amazon Джефф Безос заявив, що спрямує 2 млрд доларів зі свого "Фонду Землі" на подолання зміни клімату.

Гроші підуть на припинення деградації ґрунтів, відновлення рельєфу та виробництва продуктів харчування​.

"В надто багатьох місцях світу природа перестає вбирати вуглець, а стає джерелом викидів вуглецю", - заявив бізнесмен, звертаючись до учасників кліматичного саміту, що проходить цими днями в Глазго.

Натхненням для цієї ініціативи стала подорож до меж космосу, говорить він. Як повідомляв "Голос Америки", у липні Безос поповнив перелік перших космічних туристів, здійснивши перший для своєї космічної компанії Blue Origin суборбітальний політ.

Саме ця подорож допомогла йому зрозуміти, наскільки вразливою є Земля, заявив Безос в Глазго.

"Мені казали, що коли бачиш Землю з космосу, це змінює твій погляд на світ, але я не був готовий до того, наскільки вірним це виявилось", - заявив бізнесмен.

Він додав: "Коли дивишся звідти вниз на Землю, атмосфера здається такою тонкою, світ таким вразливим і таким крихким. Тепер у цей вкрай важливий рік, цього, як відомо, вирішального десятиліття, ми маємо об'єднатись на захист світу".

Раніше Безоса, як і інших мільярдерів - Ілона Маска та Річарда Бренсона - критикували за розвиток космічного туризму і зневагу до проблем Землі.

Як повідомляв "Голос Америки", цього тижня найбагатша людина світу, Ілон Маск, заявив, що продасть акції своєї компанії-автовиробника Tesla і пожертвує гроші, якщо ООН зможе довести, що пожертва обсягом приблизно 6 мільярдів доларів, може розв'язати проблему голоду в світі. В ООН висловили готовність співпрацювати з бізнесменом.

В статті використано інформацію АР.

Дивіться також: Джо Байден закликає берегти ліс, інвестувати у "поглиначі вуглецю"