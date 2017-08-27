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Фотогалерея: Ураган "Гарві" у 20 шокуючих фотографіях

  • Голос Америки
"Гарві" розпочався як 4-бальний ураган зі швидкістю вітру до 209 км на годину. У суботу він ослаб до рівня тропічного шторму. Наразі повідомляється про двох загиблих та 14 постраждалих від наслідків урагану та шторму у штаті Техас.
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Зруйнована внаслідок урагану стіна готелю Феірфілд Інн в місті Рокпорт у штаті Техас. 26 серпня 2017 року.
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Зруйнована внаслідок урагану стіна готелю Феірфілд Інн в місті Рокпорт у штаті Техас. 26 серпня 2017 року.

Дженніфер Брайант оглядає спричинені ураганом &quot;Гарві&quot; руїни того, що колись було родинним бізнесом, місто Кеті у штаті Техас. 26 серпня 2017 року.
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Дженніфер Брайант оглядає спричинені ураганом "Гарві" руїни того, що колись було родинним бізнесом, місто Кеті у штаті Техас. 26 серпня 2017 року.

Будинок оточений водою у місті Рокпорт у штаті Техас. 26 серпня 2017 року.
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Будинок оточений водою у місті Рокпорт у штаті Техас. 26 серпня 2017 року.

Перевернутий внаслідок урагану &quot;Гарві&quot; причіп в місті Аранзас Пас у штаті Техас. 26 серпня 2017 року.
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Перевернутий внаслідок урагану "Гарві" причіп в місті Аранзас Пас у штаті Техас. 26 серпня 2017 року.

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