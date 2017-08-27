Фотогалерея: Ураган "Гарві" у 20 шокуючих фотографіях

"Гарві" розпочався як 4-бальний ураган зі швидкістю вітру до 209 км на годину. У суботу він ослаб до рівня тропічного шторму. Наразі повідомляється про двох загиблих та 14 постраждалих від наслідків урагану та шторму у штаті Техас.

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