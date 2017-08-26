На Техас насунувся найпотужніший за останні 50 років ураган

Найпотужніший за останні 50 років ураган в американському штаті Техас повільно перемістився на континент у суботу, принісши з собою дощі, які, як очікується, можуть спричинити катастрофічні повені після того, як упадуть на узбережжя з вітром швидкістю 130 миль на годину.

Протягом дня буде краще зрозуміло обсяг збитків, заподіяних ураганом «Гарві». Техаські комунальні компанії заявили, що майже чверть мільйона клієнтів залишилися без електроенергії.

«Гарві» є найсильнішим ураганом у Техасі, центрі нафтової і газової промисловості США, починаючи з 1961 року, і місцеві мешканці та рятувальники все ще перебували в укритті вранці в суботу.

Місто Рокпорт постраждало найбільше. Напередодні урагану мер міста закликав усіх, хто залишився, написати свої імена на руках для ідентифікації в разі смерті або травми. Близько двох третіх мешканців було евакуйовано.

Ураган зі швидкістю вітру до 209 км на годину досягнув 4-ї категорії і є найпотужнішим за більш ніж десятиліття на материковій частині Сполучених Штатів.

Ураган послабився вранці в суботу, але все ще був сильним, коли рухався на материк зі швидкістю 10 км на годину, повідомив національний ураганний центр США.

За підрахунками, 6 мільйонів людей перебувають на шляху «Гарві», як і осередок американських операцій з переробки нафти. Вплив шторму на нафтопереробні заводи уже підняв ціни на бензин.

Дональд Трамп, зіштовхнувшись з першим великим стихійним лихом за час свого президентства, заявив у соціальній мережі Twitter, що підписав оголошення стихійного лиха, яке «розв’язує повну силу державної допомоги», незадовго до того, як «Гарві» дійшов до узбережжя.

У той час, як тисячі втекли від очікуваних спустошливих повеней та руйнування, багато мешканців залишилося в небезпечних містах і запаслися їжею, паливом та мішками з піском.

Корпус-Крісті, місто з населенням 320 тисяч, перебувало під добровільною евакуацією.

Техас і Луїзіана оголосили надзвичайний стан перед штормом, дозволивши використання державних ресурсів для підготовки.

Занепокоєння, що «Гарві» може спричинити дефіцит постачання палива, призвели до найвищих за останні чотири місяці цін на бензин. Рівень прибутків для виробництва бензину досяг найвищого рівня за п'ять років у цей час року.

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