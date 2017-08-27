Дві людини загинули у Техасі внаслідок урагану

Дві людини загинули та 14 постраждали унаслідок шторму у південно-східному Техасі.

За повідомленнями влади, одна жінка очевидно загинула після того, як вийшла з машини на затоплену вулицю на заході Г'юстона. У п'ятницю ввечері невідома людина загинула унаслідок пожежі у будинку у місті Рокпорт.

У Національній метеорологічній службі підтвердили, що з вечора п'ятниці щонайменше сім торнадо обрушилися в районі Г'юстона.

"Гарві" розпочався як 4-бальний ураган зі швидкістю вітру до 209 км на годину. У суботу ураган "Гарві" ослаб до рівня тропічного шторму.

«Гарві» є найсильнішим ураганом у Техасі, починаючи з 1961 року.

Президент США Дональд Трамп у неділю написав у своєму Твіттері, що поїде до Техасу як тільки ця поїздка стане можливою.

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