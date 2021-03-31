Тристороння відеоконференція Меркель, Макрона і Путіна: про що йшлося?

Німеччина, Франція та Росія повідомили про відеоконференцію Анґели Меркель, Еммануеля Макрона та Володимира Путіна у вівторок 30 березня.

В офіційних повідомленнях про розмову на перше місце винесена тема боротьби з пандемією COVID-19.

Щоб Росія чітко зобов’язалася стабілізувати припинення вогню на Донбасі.

Також згадано, що обговорювали ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального і питання міжнародної безпеки, зокрема загострення ситуації на сході України, а також Білорусь, Лівію та Сирію та Іран.

У французькому повідомленні вказано, що сторони «обговорили можливу співпрацю стосовно вакцини залежно від поступу перевірки російської вакцини “Спутнік V”, яку проводить Європейське агентство лікарських засобів».

Україна

Розмова відбувалася на ті повідомлень про серйозні порушення перемир’я на сході України і про загибель 26 березня чотирьох українських військових.

Французька сторона повідомляє, що Путіну «наголосили на необхідності, щоб Росія чітко зобов’язалася стабілізувати припинення вогню на Донбасі і на розробці шляху виходу з кризи відповідно до Мінських домовленостей».

У російському викладі розмови Москва звинувачує Україну у «провокуванні ескалації збройного протистояння» і вимагає від Києва «налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом і врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу».

Росія робить наголос на тому, що Кремль називає «виконанням київською владою усіх раніше досягнутих на найвищому рівні домовленостей».

Навальний

В німецькому повідомленні вказано, що у справі ув’язненого в Росії опозиціонера Олексія Навального Анґела Меркель та Еммануель Макрон «наголосили на необхідності дотримання прав людини і засадничих положень відповідно до Європейської конвенції з прав людини».

Париж додає також, що Путіну нагадали про необхідність збереження здоров’я в’язня.

У кремлівському викладі тема Навального винесена насамкінець, і в єдиному реченні там сказано лише, що «у зв'язку з порушеним партнерами питанням про О. Навального були дані відповідні роз'яснення об'єктивних обставин справи».

Західні країни і зокрема Європейський Союз раніше назвали ув’язнення Навального несправедливим і вимагали його звільнення та запровадили санкції щодо низки російських посадовців та установ звинувачених у причетності до спроби його вбивства нервово-паралітичною отрутою.

Білорусь

«Стосовно Білорусі канцлер та французький президент виступили за всеохопний національний діалог та вільні вибори», - повідомляють з Берліна.

Натомість у кремлівському викладі стосовно Білорусі сказано лише, що «Путін відмітив недопустимість зовнішнього втручання у внутрішні справи суверенної держави».

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