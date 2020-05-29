У Франції з 2 червня відкриються ресторани, але в Парижі - лише надворі

Французький прем’єр-міністр Едуард Філіп проголосив, що з наступного тижня “свобода стане правилом, а обмеження будуть винятками”, але він також сказав, що країна ще не готова повністю повернутися до способу життя, який був до епідемії COVID-19.

Прем’єр-міністр заявив у четвер, що країна досягла кращих успіхів у боротьбі з епідемією, ніж сподівалися і повідомив, що працівники державних лікарень отримають €1,500 ($1,650) премії.

Майже повсюди у Франції відновлять звичайну роботу барів та ресторанів, але Париж, який був осередком епідемії, залишиться винятком і там подавати їжу та напої можна буде лише надворі.

Усі ресторани будуть зобов’язані гарантувати дистанцію між столами - принаймні 1 метр, а працівники носитимуть маски.

Відвідувачі теж повинні бути у масках, коли заходитимуть, і за одним столом дозволять сідати групам не більше 10 осіб.

Франція також відкриває пляжі та інші місця відпочинку на природі.

У Парижі з 2 червня відкриють музеї, доступ до пам’ятників, а також парки і сади.

Більшість початкових шкіл в країні вже працюють і тепер оголошено план пришвидшити відновлення навчання у старших класах.

Як і багато інших країн Європи Франція планує звичайний режим на кордонах з 15 червня.

Французький уряд сподівається, що 21-22 червня відновлять спортивні змагання та відкриють кінотеатри і нічні клуби.

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