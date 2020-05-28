ЄС хоче задіяти понад трильйон на економічне відродження після пандемії

Виконавчий орган ЄС, Європейська комісія, запропонувала план на 750 мільярдів євро ($821 мільярд), щоб підтримати економіку країн організації і вивести її з небувалого у мирні часи спаду, спричиненого пандемією COVID-19.

Єврокомісія назвала план інвестицій та реформ “Європейським Союзом наступного покоління”, сподіваючись, що ці зусилля відродять ідею європейської єдності, а також підштовхнуть перспективні галузі економіки з меншим впливом на довкілля.

Цільове посилення довготермінового бюджету ЄС на 2021-27 роки доведе загальну фінансову потужність до €1,85 трильйона.

“Коронавірус похитнув Європу і світ до основ, випробовуючи системи охорони здоров'я і соціального забезпечення, наші суспільства, економіку і таш спосіб життя та співпраці. Щоб захистити здоров’я і добробут, відновити спільний ринок, а також започаткувати тривале й заможне відродження, Європейська комісія пропонує використати весь потенціал бюджету ЄС. “ЄС наступного покоління” на €750 мільярдів, а також цільове посилення довготермінового бюджету ЄС на 2021-27 роки доведе загальну фінансову потужність бюджету ЄС до €1,85 трильйона”, - сказано у заяві Європейської комісії.

План, який вже має підтримку найбільших країн ЄС: Німеччини та Франції, у середу у Європейському парламенті офіційно оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Але для затвердження на саміті ЄС наступного місяця план мають підтримати усі 27 країн організації і одностайності ще належить досягти.

Італія та Іспанія виявилися країнами, де внаслідок пандемії COVID-19 померло найбільше людей і ці ж країни, обтяжені давніми боргами, найгучніше виступають за те, щоб Євросоюз гарантував солідарну допомогу.

Але група переважно північних країн ЄС виступають проти того, щоб брати на себе виплату за борги найпроблематичніших держав.

Австрія, Данія, Нідерланди, Швеція та деякі інші наполягають, що кожен уряд повинен нести відповідальність за свої борги.

План Єврокомісії передбачає виділення €500 мільярдів на дотації і €250 мільярдів на позики.

Гроші для плану пропонують зібрати продажем облігацій на міжнародному фінансовому ринку і погасити їх упродовж 30 років після 2028 року.

Комісія вважає, що кошти на погашення буду отримані з податку на викиди вуглецю, з податку на цифрову економіку і податку на неперероблюваний пластик.

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