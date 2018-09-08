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Франція звинувачує Росію у військовому шпигунстві в космосі

  • Голос Америки
Міністр оборони Франції Флоранс Парлі

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Росія намагалась перехопити сигнали супутника, який збройні сили Франції та Італії використовують для захищеного зв’язку. Про це в п’ятницю заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі, повідомляє Reuters.

У промові присвяченій космічній стратегії Франції, Парлі заявила, що російський супутник «Луч-Олімп» наблизився до французького супутника «Атена-Фіду» в 2017 році.

Парлі наголосила, що «він підлетів так близько, що будь-хто міг подумати, що він намагається перехопити нашу комунікацію».

«Спроби підслуховувати сусідів – не лише недружні, але і являють собою шпигунство», - додала вона.

Тиждень тому президент Франції Макрон закликав ЄС модернізувати відносини з Москвою, незважаючи на напругу у відносинах Росії з Заходом. Парлі охарактеризувала дії Росії як «невеликі зоряні війни» і заявила, що необхідних заходів було негайно вжито, щоб запобігти витоку захищеної інформації. Потім «Луч-Олімп» націлювався і на інші супутники», - додала вона.

«Ми – в небезпеці. Наші комунікації, військові навчання, наше щоденне життя в небезпеці, якщо ми не будемо реагувати», - наголосила Парлі.

В серпні адміністрація Трампа в США оголосила про амбітний план створити нові «Космічні сили» до 2020 року.

«Я чула, як багато людей насміхаються з оголошення про створення Космічних сил. Я не одна з них ... Я вважаю, що це потужний сигнал, сигнал про майбутнє протистояння», - наголосила Парлі.

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