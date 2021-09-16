США, Британія та Австралія домовилися про військову взаємодію в індійсько-тихоокеанському регіоні

Керівники Сполучених Штатів, Великої Британії та Австралії заявили про укладення домовленості для того, що вони назвали, «зміцненням базованого на правилах міжнародного порядку» в індійсько-тихоокеанському регіоні.

Оголошене партнерство зокрема передбачає, що Сполучені Штати нададуть технології для будівництва перших австралійських підводних човнів з атомними двигунами.

Партнерство AUKUS працюватиме на захист наших народів і підтримуватиме мирний базований на правилах міжнародний порядок.

Угода трох країн також охоплює кібертехнології, штучний інтелект і квантумні технології.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон з цієї нагоди проголосив: «Велика Британія, Австралія і США - природні союзники. Хоча ми розділені географією, ми поділяємо спільні інтереси й цінності».

«Сьогодні ми робимо черговий історичний крок, щоб поглибити й оформити співпрацю між нашими трьома країнами, бо ми визнаємо нагальну потребу забезпечення довготермінового миру й стабільності в індійсько-тихоокеанському регіоні», - проголосив американський президент Джо Байден.

В офіційному повідомленні британського уряду сказано, що «партнерство AUKUS працюватиме на захист наших народів і підтримуватиме мирний базований на правилах міжнародний порядок».

Коментатори вказують, що цей оборонний пакт, названий англійською абревіатурою AUKUS, має на меті противагу Китаєві, хоча та країна не згадана.

Агентство Reuters передає, що чільний представник адміністрації Байдена, спілкуючись з пресою перед оголошенням, сказав, що воно не стосується Китаю.

Китайське посольство у Вашингтоні назвало створення партнерства ознакою «способу мислення часів Холодної війни та ідеологічних упереджень».

У Франції з застереженнями реагують на те, що проголошена угода означатиме скасування австралійської домовленості з Францією 2016 року про будівництво 12 підводних човнів.

Нова Зеландія, яка входить до об'єднання П’ять очей, країни якого обмінюються розвідувальними даними заявила, що не дозволятиме австралійським підводним човнам з атомними двигунами заходити у свої порти.

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