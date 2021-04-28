«Нагода викорінити корумповану, олігархічну систему України закривається», каже Freedom House і застерігає про наступ на демократію в Європі

Правозахисна організація Freedom House (Дім свободи) вказує, що у багатьох країнах на сході Європейського континенту відбуваються антидемократичні зміни на тлі намагань деяких обраних керівників залишатися при владі за рахунок ослаблення демократичних механізмів.

Новий звіт організації, який оцінює стан з правами людини, свободу ЗМІ та розвиток демократичних установ, підкреслює, що авторитарні лідери оманливо приховують свої справжні наміри під ідейними гаслами на зразок боротьби за так звані традиційні цінності.

Нещодавня демонстрація російської військової сили вздовж кордонів України показує наскільки далеко ці режими готові піти, щоб залишатися при владі.

Аналізуючи ситуацію в Україні, Дім свободи застерігає про втрату динаміки реформ, оскільки «реформістські намагання президента Володимира Зеленського натрапили на потужний спротив судової влади, в той час як зацікавлені сторони відстоюють збереження існуючого стану справ».

«Нагода викорінити корумповану, олігархічну систему України закривається, - стверджує звіт, - а такі кроки як суперечливе закриття телевізійних мереж олігархів, підкреслюють труднощі з дотриманням демократичних принципів у боротьбі з вперто недемократичним істеблішментом».

Відхід від демократії

Дім свободи вважає, що назагал демократія на сході Європи та у Євразії погіршується вже 17 років поспіль.

«Кількість країн в категорії демократій зменшилася до найнижчого рівня з 1995 року, коли було опубліковано перший такий звіт», - каже організація.

«Протидія (демократичним тенденціям), яка почалася з “суверенної демократії” Владіміра Путіна у середині двотисячних (в Росії), а через десятиріччя була продовжена “неліберальною демократією” Віктора Орбана (в Угорщині), розширилася», - вказано у звіті.

Окрім Угорщини Дім свободи вказує також на Польщу, стверджуючи, що ті «дві країни виділяються незрівнянним погіршенням демократії за минуле десятиріччя».

Дім свободи за власною класифікацією називає Угорщину «перехідним/гібридним режимом», а Польщу - «напівконсолідованою демократією».

Зміцнення автократії

Росія та Білорусь віднесені до категорії «консолідованих авторитарних режимів», і звіт нагадує, що упродовж минулого року там значно посилилися репресії.

«Жорстоке придушення продемократичних протестів у Білорусі, спроба Кремля убити антикорупційного активіста і опозиційного лідера Олексія Навального, а також нещодавня демонстрація російської військової сили вздовж кордонів України показує наскільки далеко ці режими готові піти, щоб залишатися при владі», - кажуть автори звіту.

Обнадійливим названо розвиток у Киргизстані та Узбекистані.

Позитивно оцінені процеси в Північній Македонії та Боснії-Герцеговині.

Дім свободи також зазначає, що у Вірменії «демократія вперше відступила з часу оксамитової революції 2018 року» у Єревані.

Жейке Чакі, директорка досліджень Дому свободи в країнах Європи і Євразії пише, що «авторитаризм не є суто національною проблемою, а такою, що може поширюватися і вражати цілі регіони і навіть континенти.

«Європейські демократії та громадські організації повинні координувати свої дії, щоб підтримувати продемократичні рухи в країнах, де поширюється авторитаризм», - закликає вона.

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