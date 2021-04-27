У Києві відкидають російські вимоги до Зеленського, але наполягають, що зустріч з Путіним можлива

Можливість двосторонніх переговорів президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним залишається непевною на тлі суперечливих заяв представників Києва і Москви про умови зустрічі.

Президент Зеленський у понеділок 26 квітня припустив, що «усе йде до факту», що зустріч з Путіним відбудеться.

Але у Москві зробили заяви, що лунають як передумови, частину яких Київ рішуче відкидає.

Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ключі до вирішення цього конфлікту у Москві, і ми не збираємося розмовляти з їхніми підставними особами.

27-го квітня речник президента Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам, що можливий діалог Зеленського з Путіним не може стосуватися «пошуків врегулювання конфлікту на південному сході України».

Кремлівський речник повторив тезу, на якій завжди наполягає Москва, що Росія не вважає себе стороною конфлікту, і також знову заявив про необхідність для Києва налагодити «прямий діалог з представниками, керівництвом двох самопроголошених республік».

Тим часом радник керівника офісу українського президента Михайло Подоляк сказав агентству Інтерфакс-Україна, що Зеленський запропонував зустріч з Путіним саме у зв’язку з «війною і трагедіями конкретних людей».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчергове заперечив можливість переговорів президента Зеленського з лідерами підтримуваних Росією формувань «ДНР, ЛНР».

В інтерв’ю британському телеканалу Бі-Бі-Сі Дмитро Кулеба назвав це «червоною лінією», яку український лідер не перетне.

«Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ключі до вирішення цього конфлікту у Москві, і ми не збираємося розмовляти з їхніми підставними особами», - сказав міністр.

Дмитро Кулеба після цих слів висловив сподівання, що переговори президента Зеленського з президентом Путіним відбудуться.

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