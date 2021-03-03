Freedom House: пандемія сприяла придушенню свободи у світі

Україна в звіті Freedom House перебуває серед «частково вільних» країн

Міжнародна правозахисна організація Freedom House заявила, що пандемія коронавірусної інфекції, а також економічна невизначеність та конфлікти у всьому світі сприяли падінню рівня свободи у світі в 2020 році.

У щорічному звіті, опублікованому 3 березня, базована у Вашингтоні організація зазначила, що кількість країн, визначених як «не вільні», перебуває на найвищому рівні за 15 років. В огляді за окремими країнами зазначається, що Киргизстан і Білорусь потрапили до числа країн, що зафіксували найбільші втрати в оцінках політичних прав та громадянських свобод. Натомість Північна Македонія потрапила до числа країн, що зафіксували найбільші успіхи.

У звіті було знижений рейтинг свободи 73 країн. Ідеться не лише про авторитарні країни, такі, як Китай, Білорусь чи Венесуела, але й про «проблемні демократії», такі, як США чи Індія.

Україна в звіті Freedom House перебуває серед «частково вільних» країн. Водночас як «не вільні» позначені окуповані або контрольовані Росією частини України – Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.

У звіті зазначається, що в 2020 році «захисники демократії зазнали великих нових втрат у своїй боротьбі з авторитарними ворогами, змінивши міжнародний баланс на користь тиранії». «Чинні лідери дедалі частіше застосовували силу, щоб розчавити опонентів і зводити порахунки, іноді в ім’я громадського здоров’я, натомість переслідуваним активістам, яким бракувало ефективної міжнародної підтримки, загрожували суворі тюремні вироки, тортури чи вбивства», – мовиться в повідомленні.

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