Поголовна корупція і залежні від влади суди – головні перепони для демократії в Україні, – звіт Freedom House

Масова корупція, відсутність незалежних судів і напади на громадських активістів – найбільші проблеми в Україні, що обмежують політичні і цивільні права громадян. Такі висновки щорічного звіту міжнародної правозахисної організації Freedom House.

У порівнянні із 2017 роком, за минулий рік показник громадянських свобод в Україні зменшився на 2 бали – з 36 до 34 (із 60 можливих). Рівень політичних свобод залишився на тому ж рівні – 26 із 40.

У документі вказано, що з 2014 року Україна провела низку позитивних реформ, однак корупція залишається на «ендемічному» рівні, тривають напади на журналістів та громадських активістів, представників меншин, і нападники часто залишаються безкарними, а проросійські військовики продовжують загрожувати життю цивільних.

Головні перемоги й поразки

Серед головних досягнень України – вільний виборчий процес (9 із 12 балів), де президент і парламент були обрані вільним демократичним голосуванням, а також у державі існує плюралізм думок і політичних сил (11 із 16 балів).

Також в Україні зберігаються свобода віросповідання, пересування, працевлаштування й навчання. Водночас, хоча держава не обмежує ці свободи, права меншин й досі не визнані, а також поширене насилля в родинах.

Найгірші показники Україна набрала у категорії «верховенство права» – лише 6 із 16 балів. Автори звіту Freedom House вказали на сумніви у прозорості процесу відбору 39 суддів «довгоочікуваного» антикорупційного суду.

У звіті згадують і запроваджений у листопаді воєнний стан, який дозволяв обмежувати право голосу й зібрань, однак, ці обмеження не були втілені.

Два бали, за рік утрачені Україною у показнику громадянських свобод, належать до категорії «право зібрань і організацій» (7 з 12 у 2018 році, 9 з 12 у 2017 році). Причина – загроза насилля з боку праворадикальних екстремістів, напади на громадських активістів і нездатність правоохоронців розслідувати й переслідувати нападників.

Як приклад, укладачі звіту наводять спроби зірвати марші ЛГБТ-громади, ходу до Міжнародного жіночого дня, а також вбивства антикорупційної активістки Катерини Гандзюк і смерть захисника довкілля Миколи Бичка, які не були розслідувані повною мірою.

Україна у світовому рейтингу

Список очолюють Фінляндія, Норвегія, Швеція, Канада, Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія, Уругвай, Данія та Ірландія. Німеччина посіла 18 місце, Велика Британія – 23, Франція – 27, США – 33.

Україна у цьому рейтингу розміщена на 75-му місці, слідом за Ліберією, Філіппінами та Буркіна-Фасо, а слідом за нею – Македонія, Молдова й Мадагаскар.

Сусідні з Україною країни розташувались так: Польща опинилась на 38-му місці, Румунія – на 42, Грузія – на 68, Росія – на 128, Білорусь – на 130.

Найгірше громадянських свобод дотримуються у Сирії, перед нею йде Туркменістан, Південний Судан, Еритрея та Північна Корея.

Як складають звіт

Freedom House ("Дім Свободи") – це міжнародна правозахисна неурядова організація, заснована у 1941 році у США . Щорічний звіт «Свобода у світі» оцінює стан громадянських прав у 195 країнах і 14 територіях протягом календарного року.

Методологія дослідження керується положеннями, прописаними у Загальній Декларації Прав Людини ООН, й виставляє державам від 0 до 4 балів за 25 категоріями. Загальна сума балів дозволяє виставити країни за списком і визначити їхній статус: «вільні», «частково вільні», «не вільні».

Звіт Freedom House оцінює не уряди та їхні ініціативи, а реальну ситуацію з правами й свободами для кожної людини, на які впливають не лише влада, а й іноземні держави, повстанці чи збройні угруповання.

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