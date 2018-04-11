Демократичні показники в Україні знизилися вперше з 2014 року – доповідь «Дому Свободи»

У середу, 11 квітня оприлюднено доповідь «Дому Свободи» під назвою «Країни у перехідному періоді 2018. Протистояння нелібералізму»

Міжнародна неурядова організація «Дім Свободи» (Freedom House) відзначає, що у 2018 році зареєстровано найбільший спад показників демократичних процесів за всю 23-річну історію дослідження становища в країнах в перехідному періоді. 19 із 29 країн, проаналізованих у доповіді «Дому Свободу», показали, що рівень розвитку демократії у 2018 році знизився. Вже другий рік поспіль автори доповіді констатують, що, серед цих країн спостерігається більше консолідованих авторитарних режимів (Consolidated Authoritarian Regimes), ніж консолідованих демократій (Consolidated Democracies).

Про це йдеться в оприлюдненій у середу «Домом Свободи» щорічній доповіді під назвою Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism. («Країни в перехідному періоді 2018. Протистояння нелібералізму»).

«Політика *неліберальної демократії стає новою нормою в Європі», - заявив президент Freedom House Майкл Абрамовітц.

Для захисту демократії, лідери повинні протидіяти нападам на демократичні принципи, зокрема, коли ці напади чиняться недалеко від дому

Він каже, що керованим урядом наклепницьким кампаніям, які спрямовані проти організацій громадянського суспільства, журналістів та політичної опозиції, проклали шлях в Росії та Центральній Азії, але вони дедалі частіше застосовуються в цілому регіоні. Це вже не проблема, яку ми можемо твердити, існує в одній чи в двох країнах. Для захисту демократії, лідери повинні протидіяти нападам на демократичні принципи, зокрема, коли ці напади чиняться недалеко від дому», - заявив Абрамовітц.

«Те, що діється в Центральній та Східній Європі не можна відокремити від того, що відбувається в Європі загалом», - додав він. «Ніхто не захищений від нормалізації неліберальних ідей», - підкреслив президент Freedom House.

Напади на громадянське суспільство і політичних опонентів підірвали рушійну силу процесу реформ в Україні

Щодо України, автори доповіді відзначають, що вперше з часу революції 2014 року, зареєстровано спад показників демократичних процесів. Із продовженням керованого Росією конфлікту на сході країни, українські політики користуються почуттями патріотизму, щоб нападати на неурядові організації та журналістів, звинувачуючи їх у підриванні воєнних зусиль.

«Напади на громадянське суспільство і політичних опонентів підірвали рушійну силу процесу реформ в Україні», - зауважив директор проекту «Країни в перехідному періоді» Нейт Шенкан.

Він вказав на те, що хоча реформи щодо децентралізації тривають, інші ключові пріоритети, в тому числі заходи щодо боротьби з корупцією, зайшли в глухий кут. Віконце можливостей для України не закрилося, але воно звузилося, каже Шенкан. Звинувативши неурядові організації і журналістів в антинаціоналізмі, політики намагаються виключити легітимні голоси від публічних дебатів тільки тому, що вони критикують уряд».

Віконце можливостей для України не закрилося, але воно звузилося

Доповідь під назвою «Країни в перехідному періоді» оприлюднюється щороку, починаючи з 1995 року. Звіт охоплює 29 посткомуністичних країн колишнього Радянського Союзу, а також Центральної, Східної Європи та Балкан.

*(Неліберальні демократії - устрої, в яких влада, здобута на легальних виборах, зберігає видимість демократії, але систематично розмонтовує систему стримувань і противаг – ред.)

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