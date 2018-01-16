Росія Путіна активно підриває демократію у світі та в Україні - застерігає "Дім Свободи" (Freedom House)

Базована у США правозахисна організація "Дім Свободи" (Freedom House) стверджує про послаблення у багатьох країнах світу засадничих принципів демократії таких як чесність виборів, верховенство права, права меншин, свобода преси.

У новому звіті Росію звинувачено в активних намаганнях підірвати демократію в багатьох країнах і зокрема в Україні.

Москва та Пекін цілеспрямовано окреслюють демократію, як загрозу своїм репресивним режимам і невтомно й щораз виточеніше працюють, щоб підірвати її інституції та послабити її головних прихильників.

​Організація також стверджує, що “Сполучені Штати відійшли від традиційної ролі захисника й зразка демократії”.

“Щораз більше країн, а станом на 2017 стало набагато більше країн, що демонструють зменшення свобод, ніж тих, де є покращення”, - сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» представник організації Арч Паддінґтон.

Негативні тенденції на думку дослідників переважають вже 12 років поспіль.

Звіт "Дому Свободи", в якому проаналізовано стан в 195 країнах, називає 88 - “вільними”, 58 - “частково вільними” і 49 “невільними”.

Україна зарахована до “частково вільних”, а Білорусь та Росія - до невільних.

"Дім Свободи" стверджує, що Москва, а також Пекін вважають демократію загрозою для своїх антидемократичних режимів і “невтомно працюють, з щораз більш виточеними методами, щоб підірвати її інститути та послабити її головних прихильників”.

“Росія Володимира Путіна вже проводила дезінформаційні кампанії перед виборами в низці країн, зокрема у США, Франції та Німеччині, розвивала відносини з ксенофобськими партіями у Європі, погрожувала найближчим сусідам і вторгалася на їхні території, стала джерелом альтернативної військової допомоги диктатурам на Близькому Сході. Її головне завдання - підірвати демократичні держави та зашкодити демократичним інституціям, зокрема Європейському Союзу, що тримають їх разом”, - написано у звіті.

Америка

Ключовим висновком звіту стало твердження про проблеми з демократією у США на тлі розслідування втручань Росії у президенстьку кампанію 2016 року.

“Існують проблеми, яких не мають більшість країн з вкоріненою демократією”, - сказав Арч Паддінґтон, вказавши на надмірну роль грошей у виборчих кампаніях, а також закони у деяких штатах, що ускладнюють процес голосування.

Оцінюючи стан справ у США, “Дім Свободи” пише про етичні проблеми теперішньої президентської адміністрації, зокрема бізнес-зв’язки родини Трампа і потенційні конфлікти інтересів, а також рішення президента не оприлюднити свої податкові звіти.

Раніше Білий дім пояснював, що звіти Трампа не оприлюднюють, оскільки податкова інспекція перевіряє його податки.

Китай

“Дім Свободи” вказує на утиски у Китаї, що посилилися за часів керівництва Сі Цзіньпіна.

“Ми помітили намагання Китаю впливати на те, як інші країни взаємодіють з Китаєм, що говорять про Китай, що пишуть про Китай дослідники й журналісти”, - каже Арч Паддінґтон.

“Ми бачимо поступову політику спроб розширити китайську систему цензури, яка панує усередині Китаю, на інші країни, такі як Австралія, Нова Зеландія, Канада, навіть Сполучені Штати, не кажучи вже про країни Азії - сусіди Китаю”.

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