США планують влаштувати прийом для дипломатів «дружніх» країн

США планують влаштувати прийом для дипломатів країн, які не підтримали резолюції ГА ООН щодо Єрусалима

Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі надіслала запрошення дипломатам тих країн, які не голосували проти рішення Сполучених Штатів щодо Єрусалима.

Ніккі Гейлі надіслала запрошенння до участі в прийнятті вісьмом країнам, які голосували проти резолюції в справі Єрусалима, а також трдцяти п’яти країнам, які утрималися від голосування і 21 країні, яка не голосувала.

У запрошенні сказано, що дипломатів «запрошується на прийняття, щоб подякувати їм за дружбу із Сполученими Штатами».

Запрошення надійшли наступного дня після того, як дипломати 128 країн знехтували Сполученими Штатами і голосували за резолюцію, що піддала критиці визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Резолюція має назагал символічне значення і скерована на чинення тиску на президента Трампа.

Чимало традиційних союзників Сполучених Штатів голосували на підтримку резолюції, включно з Великобританією, Німеччиною, Францією і Японією. Натомість Канада, Мексика та Австралія вирішили утриматися від голосуцвання, тоді як США, Ізраїль, Того, Мікронезія, Науру, Палау, Маршалові Острови, Гватемала та Гондурас голосували проти резолюції.

Перед голосуванням у четвер Гейлі надіслала попередження країнам, що планували голосувати проти рішення США, кажучи, що «Сполучені Штати пам’ятатимуть цей день».

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