Погрозу Трампа позбавляти країни підтримки за голосування в ООН проти США повторила посол Америки

Вони беруть у нас сотні мільйонів доларів, навіть мільярди, а тоді голосують проти нас. Що ж будемо стежити за цим голосуванням. Хай проголосують проти нас, ми зекономимо багато грошей

Посол США до Організації об'єднаних націй Ніккі Гейлі підтримала слова Дональда Трампа про позбавлення фінансової підтримки з боку Америки тих країн, які у четвер у ході голосування Генеральної Асамблеї ООН підтримають резолюцію, яка іде врозріз із позицією США.

Раніше президент США висловив зауваження, що США можуть позбавити підтримки країни, які у четвер підуть проти позиції Вашингтона і проголосують за резолюцію ООН, яка закликає Америку відкликати офіційне визнання Єрусалиму столицею держави Ізраїль.Екстренна нарада Генеральної Асамблеї ООН та голосування з приводу відповідної резолюції має відбутись у четвер.

"Вони беруть у нас сотні мільйонів доларів, навіть мільярди, а тоді голосують проти нас. Що ж будемо стежити за цим голосуванням. Хай проголосують проти нас, ми зекономимо багато грошей. Нам байдуже", - попередив президент США.

"Більше не буде такого, як раніше - що ви голосуєте проти нас, а тоді отримуєте сотні мільйонів доларів, бо у США не знають, що роблять", - також сказав президент США.

Стосовно завтрашнього голосування в ООН, яке критикує перенесення посольства США в Ізраїлі. Як сказав Президент, "Хай проголосують проти нас, ми зекономимо багато грошей

Раніше як повідомляє "Радіо Свобода", США наклали вето на проект резолюції ООН, який відкидає визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Решта 14 країн-членів Ради Безпеки ООН на засіданні 18 грудня проголосували за проект резолюції, підготовлений Єгиптом.

У поголосованому Радбезом документі, який також підтримала і Україна, висловлюється «глибокий жаль» у зв’язку із заявою президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і рішенням Сполучених Штатів ініціювати перенесення свого посольства в це місто з Тель-Авіва.

На своїй сторінці у Twitter Ніккі Гейлі фактично повторила погрошу президента США.

"Стосовно завтрашнього голосування в ООН, яке критикує перенесення посольства США в Ізраїлі (до Єрусалиму - прим. ГА). Як сказав Президент, "Хай проголосують проти нас, ми зекономимо багато грошей", - твітує Гейлі.

У четвер пройде голосування, яке критикує наш вибір. Ми запам'ятаємо, хто і як голосуватиме

Раніше Гейлі заявила, що Вашингтон запам'ятає, котрі країни голосуватимуть на підтримку резолюції, яка іде проти США.

"В ООН завжди просять робити та жертвувати більше. Тож коли ми приймаємо рішення, яке віддзеркалює волю американського народу, щодо того, де розміщувати НАШЕ посольство, ми не очікуємо, що ті, кого ми підтримали, завдадуть по нас удару. У четвер пройде голосування, яке критикує наш вибір. Ми запам'ятаємо, хто і як голосуватиме", - написала тоді Гейлі у Twitter.

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