Таку думку у ході заходу організованого впливовим американським аналітичним центром Council on Foreign Relations висловив Джон Боґл, засновник американської інвестиційної компанії Vanguard, яка управляє активами у понад 4 з половиною трильйони доларів. Компанія є найбільшим провайдером пайових інвестиційних фондів та другим найбільшим провайдером біржових інвестиційних фондів, які рекламує, як дешевий та надійний спосіб інвестування для приватних осіб.

Боґл відомий, серед іншого, чітким розмежуванням між інвестиціями у цінні папери та спекуляціями з ними. За його словами, інвестиції націлюються на прибутки у довгостроковій перспективі та менш ризиковані, а спекуляції - на отримання швидкого прибутку.

Зрештою влада не зможе ігнорувати біткойн

"Bitcoin - це готівка. Bitcoin не підкріплений певним коефіцієнтом прибутковості інвестицій. Для порівняння, боргові зобов'язання (облігації) мають купон на виплату процентів. Акції приносять дивіденди. Натомість, золото нічого подібного не має, як і Bitcoin. Bitcoin нічим не підкріплений окрім сподівання, що ви продасте його комусь дорожче, ніж, ви його придбали. Думаю таке твердження є фактично правильним", - відзначив Боґл.

Він також звернув увагу на інформацію про використання Bitcoin, як інструменту приховування транзакцій та порадив інвесторам уникати Bitcoin.

"Яка доля Bitcoin є кримінальною, скільки людей намагаються таким чином приховати свої фінансові операції? Дехто каже, що значна частина. Інші - незначна. Я не знаю відповіді на це питання. Але я раджу тікати від Bitcoin, як від чуми. Сподіваюсь, що висловився зрозуміло", - розповів Боґл у ході події у Council on Foreign Relations.

Я раджу тікати від біткойна, як від чуми. Сподіваюсь, що висловився зрозуміло

Bitcoin є популярною формою інвестування в Україні. Вартість криптовалюти зросла в рази протягом кількох років і значно збагатила тих, хто вклався у неї. Між тим авторитетні економісти вказують, що Bitcoin є виключно спекулятивним активом. При цьому критики, серед іншого вказують, що заяви про Bitcoin​ (як буцімто ефективний спосіб проведення операцій) не витримують критики через надзвичайно довгу тривалість будь-яких транзакцій, той факт, що криптовалюту не приймають, як засіб платежу та ін.

Порівняння Bitcoin із золотом нещодавно використав і відомий австралійський економіст Джон Квіґґін, автор книги "Зомбі економіка", присвяченої загрозам нерегульованих фінансових ринків.

Квіґґін відзначає, що процес створення (майнінінгу) Bitcoin становить серйозну загрозу довкіллю (поглинає все більше електроенергії тим самим збільшуючи запит на виробництво дешевої енергію, яке шкодить довкіллю - прим. ГА ) і вже зараз співставний за витратністю із видобутком золота.

"Bitcoin​ - це нищівна для довкілля фінансова піраміда, а саму валюту не можуть використати навіть віруючі у неї", - резюмує свою позицію Квіґґін.

То чим Bitcoin подібний до золота? "Обидва однаково руйнівні", - каже економіст.

Вагу має аргумент, що золото та біткйон, які розглядають, як альтернативи стандартній фінансовій системі, майже однаково нищівні для довкілля

"... фанати золота, як альтернативи державним валютам дуже близькі, у політичному сенсі, до фанатів криптовалют. Для обох груп близька недовіра до централізованого уряду, ворожість до політики та схильність до віри у теорії змови. Різниця між ними полягає у тому, що поціновувачі золота зазвичай старші і гірше обізнані з технологіями, ніж фанати криптовалют. Якщо подвитись на цифри, за інформацією Wikipedia, щоб видобути один грам золота витрачається 25 кіловатт-годин. Якщо я не помиляюсь, то одна тонна коштує 25 гігават-годин. На рік виробляється близько 3000 тон, тож видобуток золота витрачає близько 75 терават-годин у порівняння із 30 терават-годин для Bitcoin. Більшість золота використовується для виробництва прикрас та у промисловості і лише 40% - використовується у приватних інвестиціях (уряди тримають резерви у золоті, але вже багато років продають золота. За чистим збігом 40% від 75 - це 30", - пише Квіґґін.

"Тож і золото і його високотехнологічний замінник використовують майже однакову кількість електричної енергії щороку. Золото ймовірно ширше використовують, які псевдовалюту, ніж Bitcoin. З іншого боку видобуток золота майже багато руйнівних ефектів на додачу до використаної енергії. Тож певну вагу має аргумент, що золото та Bitcoin, які розглядають, як альтернативи стандартній фінансовій системі, майже однаково нищівні для довкілля", - наголошує економіст.

Дослідник переконаний, що екологічні наслідки масового майнінгу зрештою примусять міжнародне співтовариство взятись за криптовалюти.

Біткойн та інші анонімні криптовалюти дозволяють людям уникати фінансової системи та проводити фінансові операкції анонімно

"Зрештою, влада не зможе ігнорувати Bitcoin", - резюмує позицію дослідника Університет Квінсленду (Австралія) у якому викладає Квіґґін.

Заклики "взятись" за Bitcoin нещодавно лунали і у американському Конгресі щоправда з інших причин.

Вільям Браудер, міжнародний економіст та інвестор, який очолює всесвітню кампанію за встановлення справедливості щодо викривача корупції російської влади Маґнітського, у ході свого виступу у Гельсінській комісії (Комісія з безпеки та співробітництва в Європі) відзначив, що влада Росії використовує Bitcoin​ для уникнення санкцій США. Браудер є одним із провідних рушіїв запровадження у низці країн Заходу санкцій щодо російських корупціонерів - створення т.з. "списків Маґнітського".

Ця проблема вимагає негайної уваги уряду США та інших краї Заходу у зв'язку із санкціями Маґнітського та іншими програмами санкцій

"На жаль, піднесення Bitcoin​ та інших криптовалют ймовірно дасть режиму Путіна новий спосіб уникати санкцій США. Просто зараз фігуранти списків Маґнітського стають паріями міжнародної фінансової системи. Щойно особа потрапляє до санкційного переліку Мінфіну США, жоден банк не хоче мати з нею справу, щоб не порушити санкції США. На жаль, Bitcoin та інші анонімні криптовалюти дозволяють людям уникати фінансової системи та проводити фінансові операції анонімно. Ця проблема вимагає негайної уваги уряду США та інших країн Заходу у зв'язку із санкціями Маґнітського та іншими програмами санкцій", - відзначав Браудер у своїх свідченнях перед Комісією.

Між тим, у середу офіційний банківський регулятор США заявив, що Bitcoin на поточний момент не становить загрози стабільності банківського сектору країни.

У серед курс Bitcoin до долара США впав до рівня в менш ніж 17 тисяч доларів за біткйон.

Дивіться також: Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму