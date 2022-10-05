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Майбутнє допомоги США Україні може залежати від того, хто контролюватиме Конгрес в 2023 році
Листопадові проміжні вибори визначать хто матиме більшість в кожній з палат Конгресу Сполучених Штатів. Це може мати значний вплив на відповідь США на найбільшу зовнішньополітичну проблему, з якою зараз стикається адміністрація Байдена: вторгнення Росії в Україну.
Відколи президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам вторгнутись в Україну, США та союзники, включаючи більшість країн НАТО, направляють допомогу та зброю, щоб допомогти підтримати уряд України і дати відсіч загарбникам.
У той час як громадськість США все ще широко підтримує Україну, а законопроекти, що передбачають допомогу, ухвалюються більшістю голосів від обох провідних партій, активна меншість законодавців-республіканців, за підтримки низки впливових політиків-консерваторів, критикує федеральний уряд і заявляє, що той витрачає занадто багато і може затягувати конфлікт.
Тиск на політику США
Тепер деякі експерти задають питання про те, чи зможе ця меншість вплинути на політику США, якщо партія успішно переможе на виборах в Палату представників, Сенат або обидві палати в листопаді.
«Гадаю, про це багато хто думає у Вашингтоні, із тих, хто підтримує наші дії в Україні», — сказав Голосу Америки Конор Савой, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Савой сказав, що значна кількість законодавців-республіканців, які тепер проголосували проти допомоги Україні, а також багато із 57 тих, хто проголосував проти пакету допомоги на 40 мільярдів доларів у травні, зробили це через стурбованість відсутністю нагляду за витратами. Але серед них є і багато популістів на кшталт колишнього президента Дональда Трампа, які завжди з підозрою ставляться до іноземної допомоги, навіть якщо її підтримує керівництво партії.
"Їм це не подобається”, - сказав Савой.
Хоча існувала певна опозиція щодо витрат в Україні з боку Демократичної партії, опір у цій партії був набагато меншим. У поєднанні з широкою підтримкою республіканців, демократична більшість змогла домогтись підтримки пакетів допомоги.
Рішучий опір
Не можна сказати, що все зміниться, якщо Республіканська партія отримає контроль над Конгресом, враховуючи, що більшість республіканців все ще підтримує допомогу Україні. Однак важливо пам’ятати, що в Конгресі рішуча меншість часто здатна перешкодити волі більшості.
Десять років тому, коли Республіканська партія контролювала Палату представників, група консерваторів — Об’єднання свободи — постійно стримувала спроби керівництва укласти бюджетні угоди з тогочасним президентом Бараком Обамою, що призвело до призупинок роботи уряду та ризику дефолту Міністерства фінансів.
Деякі оглядачі відзначають зростаючий розрив між керівництвом Республіканської партії та її популістським крилом.
«Розкол між республіканцями в партійному істеблішменті та популістами в стилі Трампа викликає питання про те, чи може президент Джо Байден покладатися на законодавців у продовженні фінансування припливу американської військової техніки в Україну, якщо демократи втратять контроль над Конгресом», — повідомляв веб-сайт Defence News минулого місяця.
Під час передвиборчої кампанії демократи говорили про загрозу того, що отримавши контроль, республіканці скоротять допомогу Україні.
В штаті Огайо кандидат у Сенат від Демократичної партії Тім Раян неодноразово критикував свого опонента від Республіканської партії Дж. Д. Венса за його слова: «Мене не хвилює, що станеться з Україною так чи інакше».
Консервативні групи сумніваються
На вихідних впливова Conservative Political Action Conference (CPAC) опублікувала твіт, який одразу створив широкий резонанс, оскільки, здавалося, підтверджував заяву Путіна про «анексію» чотирьох областей України.
"Володимир Путін оголошує про анексію 4 окупованих Україною територій, - йдеться у твіті. - Байден і демократи продовжують надсилати Україні мільярди доларів платників податків. Тим часом ми зазнаємо нападів на нашому південному кордоні. Коли демократи поставлять Америку на перше місце і припинять дарувати Україні подарунки?"
Пізніше організація видалила твіт, заявивши, що він не був схвалений її керівництвом. Його замінили на допис, що називав Путіна «божевільним», а його вторгнення в Україну незаконним.
Проте те саме небажання продовжувати фінансування України на нинішньому рівні залишилося.
“Ми повинні протистояти Путіну, але американські платники податків не повинні брати на себе переважну більшість витрат”, - заявив CPAC.
Інші консервативні організації також висловили занепокоєння.
«Американський народ втомився від політичного консенсусу неоконсерваторів, який вимагає, щоб мільярди податкових доларів витрачалися на захист цілісності українського кордону, тоді як ресурси та управління не можуть бути знайдені для вирішення наших власних, — Расс Воут, президент Центру для Renewing America, повідомили веб-сайту Defense One минулого місяця. - Цей новий пакет продовжить боротьбу, в якій немає американського пса [просування інтересів США], що дозволить регіональним союзникам знову ухилитися від своїх обов’язків у сфері безпеки».
Відволікання ресурсів
У неділю представник Республіканської партії Метт Гетц, чий рідний штат Флорида щойно постраждав від урагану, у Twitter припустив, що допомога Україні відволікає допомогу від його виборців.
"Шановний Конгресе! Від імені мого колеги з Флориди, яка серйозно потребує допомоги. Просто надішліть нам приблизно половину того, що ви надіслали Україні. Підписано: ваші співвітчизники, американці", - написав він.
Минулого тижня, оголосивши про своє голосування проти резолюції про витрати, яка передбачала збільшення фінансування для України, Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін написала у Twitter: «Сьогодні я голосую «НІ» щодо подальшої резолюції щодо фінансування 50 штатів Америки, а також 51-го штату Америки: України. Також у новинах Володимир Путін щойно анексував значну частину України. Ми теж фінансуємо Росію?"
Лідери республіканців у Палаті представників зазначили, що якщо вони переберуть владу, їхні загальні погляди — включно з усіма новообраними членами — впливатимуть на прийняття рішень.
У зверненні до журналістів минулого місяця Еліз Стефанік, республіканець у Палаті представників третього рангу, сказала: "Ми хочемо переконатися, що вони отримують усі брифінги. Я знаю, що є занепокоєння, і це справедливо, щодо нагляду за цими коштами. Я не збираюся говорити про наших конгресменів до вборів, наших новообраних конгресменів. Це буде рішення конференції цих нових членів".
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- Голос Америки
Путін ратифікував анексію 4 окупованих областей України, поки Київ повідомляє про звільнення нових районів
Президент РФ Володимир Путін у середу, 5 жовтня, підписав федеральні закони, що ратифікують договори про анексію, або як це називає Кремль "входження" окупованих українських територій Донецької, Запорізької, Луганської, частини Миколаївської та Херсонської областей "до складу" Росії.
Раніше "договори" ратифікувала Рада Федерації. Анексію українських територій підтримали всі присутні у залі члени палати: 153 із 170.
Напердодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність, тобто відсутність юридичних наслідків актів, ухвалених в РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України. Голова офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram: "Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані".
Також учора Вашингтон та Київ повідомили, що президент США Джо Байден у телефонній розмові із Зеленським запевнив, що США ніколи не визнають спробу анексувати українські землі, а також "як і раніше готові накласти серйозну плату на будь-яку організацію, яка підтримує так звану анексію Росією" і продовжуватимуть "об’єднувати світ для підтримки України у захисті демократії".
Водночас, Москва не контролює значну частину територій, про анексію яких оголосила. Київ продовжує там успішний контрнаступ і планує звільнити їх.
Зокрема, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.
Проте, як нині заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, "території нових регіонів РФ, тимчасово залишені російськими військовиками, будуть повернуті", а повномасштабну війну в Україні від 24 лютого Москва й досі називає "спецоперацією".
Як "Голос Америки" повідомляв напередодні, США оголосили новий пакет допомоги Україні, що включає додаткові системи HIMARS, артилерію, боєприпаси, протимінний транспорт та польове обладнання.
"Разом з нашими союзниками і партнерами з 50-ти країн світу ми доставляємо зброю та обладнання, які ефективно використовуються українськими силами в успішному контрнаступі задля повернення їхніх земель, незаконно захоплених Росією", - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
Джо Байден: "Йом Кіпур - це час для протистояння несправедливості у світі"
У вівторок 4-го жовтня президент США Джо Байден привітав єврейські громади у Сполучених Штатах та в усьому світі із початком свята Йом Кіпур. Він зокрема заявив про
"Немає більшої радості розпочати Йом Кіпур - як допомога захисникам України!"Головний рабин України, Моше Реувен Асман
підтримку єврейських сімей, які постраждали від урагану "Іан": "У цей Йом Кіпур наші серця з усіма американцями, які опинилсь на шляху урагану "Іан", особливо з тими, чиї синагоги закриті та кому доведеться зустріти свято не в рідному колі сім'ї".
Також, 46-й президент наголосив що Йом Кіпур - це час для спокути гріхів та спроб виправити несправедливість у всьому світі.
"В основі Йом Кіпуру лежить універсальна істина про те, що всі ми здатні рости та вдосконалюватися. Кожен із нас має зіграти свою роль не лише в загоєнні ран, які ми завдали іншим, але й у виправленні розколів у наших громадах, нашій країні та в усьому світі. Давайте всі використаємо цю нагоду, щоб чесно протистояти несправедливості та нелюдяності у світі та зробимо свій внесок у виправлення зламаного", - йдеться на офіційній сторінці Білого Дому.
За словами головного рабина Москви, Пінхаса Гольдшмідта десятки тисяч євреїв втекли з Росії до Ізраїлю після повномасштабного вторгнення в Україну. По це йдеться в статті рабина для видння New York Times "Мій перший Йом Кіпур у вигнанні".
Рабин Гольдшмідт був змушений покинути Москву після 24-го лютого: "Я отримував повідомлення про те, що на лідерів релігійних громад — священиків, імамів, рабинів — тиснули, щоб вони підтримали війну. Одного разу, джерело в російському уряді повідомило синагозі, що від нас також очікується підтримка війни — інакше будуть наслідки. Саме тоді ми з дружиною вирішили виїхати з країни. Це буде наш перший Йом Кіпур у справжньому вигнанні з місця, яке ми називали своїм домом протягом трьох десятиліть", - йдеться в публікації рабина.
Раніше в коментарі для Голосу Америки головний рабин України Моше Реувен Асман наголосив, що тікати від війни були змушені євреї в Україні. Зокрема через зруйновані синагоги та розорені громади.
"Своєю "денацифікацією" вони майже зруйнували єврейські громади України. По-перше, ніхто тут не просив нікого "денацифікувати". Нам тут чудово жилося - і євреям, і росіянам, усім в Україні жилося добре. Нині багато єврейських громад евакуювались. А громади в Маріуполі вже просто не існує. Дві синагоги в Маріуполі зруйновані. Зрозуміло, що кріс українців та росіян, які жили в Маріуполі, загинули і євреї. В Харкові громада постійно сидить під обстрілами. Тобто те, що залишилось від громади. Те саме відбувається в Миколаєві. Ось така "денацифікація", - розповідає Моше Реувен Асман.
Однак, попри зруйновані синагоги та культурні будівлі, багато єврейських релігійних та громадських організацій, які могли виїхати в Ізраїль, залишились в Україні та допомагають протистояти російській агресії.
"Немає більшої радості розпочати Йом Кіпур - як допомога захисникам України!" - написав Моше Реувен Асман на своїй сторінці у Facebook перед початком цьогорічного свята Йом Кіпур.
В юдейській вірі Йом-Кіпур вважається найважливішим святом. Його також називають Судним Денем та Днем Спокути. Свято є завершенням 10-ти днів самоаналізу і покаяння, які настають після єврейського Нового року, Рош га-Шана.
Вважається, що саме на Йом-Кіпур Господь вирішує долю кожної людини, тому євреїв закликають спокутувати провину і просити прощення за гріхи, скоєні впродовж минулого року.
У цей день юдеї дотримуються 25-годинного посту та виконують особливі релігійні богослужіння. Йом Кіпур 2022 року розпочався у вівторок ввечері, 4 жовтня, і завершиться ввечері в середу, 5 жовтня.
Дивіться також: Як війна Росії проти України вплинула на єврейську громаду в Україні та Росії, і на політику Ізраїлю.
- Голос Америки
Україні важливо відсунути росіян від Херсона до зими, кажуть на Заході
ЗСУ продовжують отримувати значні здобутки в Херсонській області а також одночасно просуваються в Харківській і Луганській областях, пише в щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW). Російські сили змушені відходити до Херсона, зауважують оглядачі.
Тепер - шанс для України повернути контроль над територією перед настанням зими. Про це посадовці США та західних країни говорять Україні, пише FT. Взимку умови для бойових дій, можуть стати більш складними, через непрохідний ґрунт і змусять обидві сторони триматись основних доріг.
Видання наводить слова посадовців США та НАТО стосовно того, що українськиі Збройним Силам варто швидко відсунути росіян від стратегічних міст на півдні.
"Вони мають зробити щось з Херсоном швидко, - наводить FT слова західного дипломата. - Це підтримає бойовий дуж всередині країни та у війську а також стане свідченням того, що надане навчання та устаткування використовуються найкращим чином". Чиновник НАТО вказав виданню, що Росія укріпилась під Херсоном і Україні потрібно буде "перевага в силі", щоб провести звільнення, а посадовець Пентагону додав, що українці можуть скористатись із логістичних складнощів, які мають росіяни.
Прорив ЗСУ російської оборони під Херсоном стане важливою поразкою для Путіна, і можливістю повернути контроль над переправою через Дніпро, що стримає амбіції Росії у нападі на Одесу, а також "надасть Україні ще одну оборонну позицію для того, що ймовірно, стане гарячою війною взимку", заявила Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки в інтерв'ю Центру міжнародних безпековиї досліджень США.
Волландер додала, що у випадку, якщо ЗСУ вдасться відвоювати позиції на Херсонщині та знищити мости і переправи через Дніпро, якими РФ проводить поставки, "це стане значною поразкою для росіян, адже ще далі відкине абміції Росії захопити Одесу, що було однією із їхніх заявлених цілей раніше цього року".
На тому, що для України важливо наступати, а не просто оборонятись на півдні, наголошує і сенатор-демократ Кріс Мерфі. У коментарі виданню, він вказує, що можливість Росії від'єднати Україну від виходу до моря в Маріуполі та Одесі стане "довгостроковою катастрофою для України".
Минулого місяця, американський ветеран, який навчає українські сили, в інтерв'ю Newsweek вказав на те, що бої на півдні можуть бути більш кровопролитними, адже на українські сили очікують воєнні дії в умовах міста, щоб звільнити такі міста як Херсон, або Мелітополь. "Міські бої дуже кровопролитні, - сказав ветеран США Ерік. - Багато жертв і не важливо наскільки ви добре навчені".
З бомбою чи без, Путін програв. Західні політики та експерти про ядерний шантаж Росії
Західні політики і оглядачі обговорюють, як ставитися до погроз президента Росії використати ядерну зброю для захисту окупованих територій України, які Росія має намір анексувати.
Деякі зі світових лідерів говорять, що до таких погроз потрібно ставитися серйозно. Інші кажуть, що попри грізну риторику, ніяких ознак того, що Росія дійсно готується вдатися до ядерного удару, немає.
На цьому тлі оглядачі, які багато десятиліть спостерігають за Росією, кажуть, що ядерна бомба важлива лише для стримування, і з бомбою, чи без неї, Кремль цю війну вже програв. Питання лише у тому, чи готовий Захід до того, що буде з Росією далі.
До погроз Росії слід ставитися серйозно, але не можна дати себе залякати – західні політики
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що до погроз Росії вдатися до ядерної зброї слід ставитися серйозно. При цьому вона зазначила, що міжнародне співтовариство ясно дало зрозуміти, що вони не злякаються. Про це вона говорила у вівторок під час візиту до Варшави.
Представник НАТО також заявив агентству Reuters у вівторок, що НАТО не спостерігає змін у ядерній позиції Росії. Слова неназваного чиновника підтвердили і у Вашингтоні – речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала на брифінгу журналістам того ж дня, що США не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.
«Ми дуже серйозно ставимося до будь-якої ядерної зброї чи бряцання ядерною зброєю, але я хочу сказати... що ми не бачили жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також у нас немає жодних ознак того, що Росія готується до неминучого застосування ядерної зброї», – сказала Жан-П'єр журналістам.
Політики на сході Європи, які частіше стикалися з російською тактикою шантажу, кажуть, що Кремль намагається у такий спосіб посіяти страх.
«Після того, як Путін помахав деякими прапорцями щодо ядерної зброї, у західних ЗМІ почала циркулювати дезінформація про нібито «конвої з ядерною зброєю». Цього не відбувається, але «ядерна температура», викликана Кремлем, приносить дивіденди страху. Першим попався Елон Маск», – написав у твітері Арвідас Анушаускас, міністр національної оборони Литви.
Американський винахідник і мільярдер Eлон Маск написав у Twitter, що ескалація була б дуже небезпечною.
«Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі».
Проте колишній посол США у Москві, професор Стенфордського університету Майкл Макфол зауважує, що із закликами зупинити ескалацію, насправді треба звертатися не до України і Заходу, а до Москви.
«Прояснімо таке: той, хто намагається анексувати територію розміром з Португалію, мобілізуючи ще 300 000 солдатів і погрожуючи застосувати ядерну зброю, – це той, хто йде на ескалацію, а не Байден чи НАТО», – написав він у Twitter.
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що справжня небезпека буде в тому, що Захід поступиться перед ядерним шантажем. Тоді Кремль буде використовувати його знову і знову, бо лише переконається в його ефективності.
«Не можна вести переговори з терористами», – сказала Кая Каллас в інтерв’ю телеканалу BBC.
Захід має, чим відповісти на ядерний удар – генерали у відставці
Як пояснює агентство Reuters, якщо Росія говорить про використання ядерної зброї для захисту своїх територій, а такими вона вважає і щойно захоплені та анексовані території України, то тут ідеться про тактичну ядерну зброю. Її розроблено для використання на полі бою з «тактичною» метою, тобто для знищення армії противника, а не «для знищення великих міст, таких як Москва, Вашингтон чи Лондон».
Таку зброю можна скидати з літаків, чи запускати ракетами з землі, кораблів чи підводних човнів, які стоять у Чорному морі. Як каже Reuters, «незважаючи на те, що Росія має спеціалізовані ядерні сили, навчені боротися на такому апокаліптичному полі бою», незрозуміло, як з таким завданням могла б впоратися армія, що складається з регулярних військ, найманців та призваних резервістів.
США, будучи головною світовою надпотугою, фактично вирішуватимуть, як відповідати на будь-який російський ядерний удар, пояснює Reuters.
Президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання про те, що він сказав російській стороні, тричі повторив: «Не робіть цього».
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван пояснив, що Вашингтон попередив Москву про конкретні «катастрофічні наслідки» для неї, якщо вона застосує ядерну зброю.
Багато військових експертів називають ядерну зброю «самовбивчою» і такою, що не приносить реальної військової переваги. І вони говорять, що відповідь Заходу буде обов’язково, але вона не буде ядерною.
Генерал у відставці та колишній глава ЦРУ Девід Петреус заявив, що якщо Москва застосує ядерну зброю, то Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО знищать російські війська та обладнання в Україні – і потоплять весь її Чорноморський флот. Його колега, колишній американський генерал Джеймс Маркс в інтерв’ю CNN минулого тижня сказав, що реальна стратегічна цінність ядерної зброї у стримуванні.
«Якщо її використати, то вона втрачає цю цінність», – сказав Маркс. На його думку, де б Росія не використала цю зброю для залякування, чи на території України, чи в Антарктиці, коаліція НАТО на чолі зі США знищила б російську армію в Україні «протягом кількох днів, можливо, протягом 96 годин».
Ядерний удар – не найімовірніший сценарій, а занепад Росії є майже неминучий – британські експерти
Інші західні оглядачі вважають, що хоча і зрозуміло, чому тема ядерної зброї привертає стільки уваги, але вона не має цілком відвернути увагу від більш імовірного сценарію, а саме, що Росія відступатиме і надалі, як вона робить зараз, і ядерна зброя при цьому використана не буде.
«Зрозуміла зацикленість на ядерній проблемі, але було б корисно, якби західне політичне співтовариство також витратило час на роздуми про більш вірогідний кінець гри, в якій Росія продовжуватиме поступатися позицією, не переходячи до ядерної зброї», – каже один з найбільш впливових британських військових експертів Лоуренс Фрідман.
Відомий фахівець з питань Центральної Європи, колишній редактор часопису «Економіст» Едвард Лукас вважає, що для Путіна війна вже програна. І набагато складніше питання – що буде далі, коли цей режим впаде, але може з’явитися інший, який почне переконувати Захід у тому, що тепер настане справжня демократія і потрібно почати стосунки з чистого аркуша.
«Путін може не пережити поразки на полі бою. Але російський клептократичний імперіалістичний режим набагато міцніший, ніж будь-яка окрема особа. Мене дуже хвилює те, що постпутінська хунта обманить Захід, пропонуючи «перезавантаження» відносин в обмін на припинення вогню в Україні та відновлення поставок газу», – попереджає британський експерт у статті, яку він публікує на сайті Центру аналізу європейської політики (СЕРА).
Єдиний прийнятний мир має включати репарації, судові процеси над військовими злочинцями, беззаперечне членство України в НАТО та повернення окупованих територійЕдвард Лукас
Та на його думку, було б великою помилкою погодитися на таку пропозицію, не вимагаючи від Росії глибокого переосмислення того, що вона скоїла в Україні.
«Правильною відповіддю буде тверде «ні». Єдиний прийнятний мир має включати репарації, судові процеси над військовими злочинцями, беззаперечне членство України в НАТО та повернення окупованих територій. Якщо керівництво України хоче чогось іншого – це його прерогатива. Але Захід не повинен викручувати їй руки, щоб прийняти порядок денний Росії», – каже Лукас.
На його думку, західні аналітики зараз мають обдумувати різні сценарії подій в Росії після поразки в Україні: чи буде кінець «ери Путіна» важким і повільним, чи швидким, чи буде передача влади хаотичною, чи впорядкованою, чи буде Росія намагатися зблизити із Заходом, чи загострить ворожнечу. І врешті, що станеться з територією самої Росії, чи її розірвуть відцентрові сили, чи Москва силою намагатиметься відновити центральний контроль.
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