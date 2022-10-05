Майбутнє допомоги США Україні може залежати від того, хто контролюватиме Конгрес в 2023 році

Листопадові проміжні вибори визначать хто матиме більшість в кожній з палат Конгресу Сполучених Штатів. Це може мати значний вплив на відповідь США на найбільшу зовнішньополітичну проблему, з якою зараз стикається адміністрація Байдена: вторгнення Росії в Україну.

Відколи президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам вторгнутись в Україну, США та союзники, включаючи більшість країн НАТО, направляють допомогу та зброю, щоб допомогти підтримати уряд України і дати відсіч загарбникам.

У той час як громадськість США все ще широко підтримує Україну, а законопроекти, що передбачають допомогу, ухвалюються більшістю голосів від обох провідних партій, активна меншість законодавців-республіканців, за підтримки низки впливових політиків-консерваторів, критикує федеральний уряд і заявляє, що той витрачає занадто багато і може затягувати конфлікт.

Тиск на політику США

Тепер деякі експерти задають питання про те, чи зможе ця меншість вплинути на політику США, якщо партія успішно переможе на виборах в Палату представників, Сенат або обидві палати в листопаді.

«Гадаю, про це багато хто думає у Вашингтоні, із тих, хто підтримує наші дії в Україні», — сказав Голосу Америки Конор Савой, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Савой сказав, що значна кількість законодавців-республіканців, які тепер проголосували проти допомоги Україні, а також багато із 57 тих, хто проголосував проти пакету допомоги на 40 мільярдів доларів у травні, зробили це через стурбованість відсутністю нагляду за витратами. Але серед них є і багато популістів на кшталт колишнього президента Дональда Трампа, які завжди з підозрою ставляться до іноземної допомоги, навіть якщо її підтримує керівництво партії.

"Їм це не подобається”, - сказав Савой.

Хоча існувала певна опозиція щодо витрат в Україні з боку Демократичної партії, опір у цій партії був набагато меншим. У поєднанні з широкою підтримкою республіканців, демократична більшість змогла домогтись підтримки пакетів допомоги.

Рішучий опір

Не можна сказати, що все зміниться, якщо Республіканська партія отримає контроль над Конгресом, враховуючи, що більшість республіканців все ще підтримує допомогу Україні. Однак важливо пам’ятати, що в Конгресі рішуча меншість часто здатна перешкодити волі більшості.

Десять років тому, коли Республіканська партія контролювала Палату представників, група консерваторів — Об’єднання свободи — постійно стримувала спроби керівництва укласти бюджетні угоди з тогочасним президентом Бараком Обамою, що призвело до призупинок роботи уряду та ризику дефолту Міністерства фінансів.

Деякі оглядачі відзначають зростаючий розрив між керівництвом Республіканської партії та її популістським крилом.

«Розкол між республіканцями в партійному істеблішменті та популістами в стилі Трампа викликає питання про те, чи може президент Джо Байден покладатися на законодавців у продовженні фінансування припливу американської військової техніки в Україну, якщо демократи втратять контроль над Конгресом», — повідомляв веб-сайт Defence News минулого місяця.

Під час передвиборчої кампанії демократи говорили про загрозу того, що отримавши контроль, республіканці скоротять допомогу Україні.

В штаті Огайо кандидат у Сенат від Демократичної партії Тім Раян неодноразово критикував свого опонента від Республіканської партії Дж. Д. Венса за його слова: «Мене не хвилює, що станеться з Україною так чи інакше».

Консервативні групи сумніваються

На вихідних впливова Conservative Political Action Conference (CPAC) опублікувала твіт, який одразу створив широкий резонанс, оскільки, здавалося, підтверджував заяву Путіна про «анексію» чотирьох областей України.

"Володимир Путін оголошує про анексію 4 окупованих Україною територій, - йдеться у твіті. - Байден і демократи продовжують надсилати Україні мільярди доларів платників податків. Тим часом ми зазнаємо нападів на нашому південному кордоні. Коли демократи поставлять Америку на перше місце і припинять дарувати Україні подарунки?"

Пізніше організація видалила твіт, заявивши, що він не був схвалений її керівництвом. Його замінили на допис, що називав Путіна «божевільним», а його вторгнення в Україну незаконним.

Проте те саме небажання продовжувати фінансування України на нинішньому рівні залишилося.

“Ми повинні протистояти Путіну, але американські платники податків не повинні брати на себе переважну більшість витрат”, - заявив CPAC.

Інші консервативні організації також висловили занепокоєння.

«Американський народ втомився від політичного консенсусу неоконсерваторів, який вимагає, щоб мільярди податкових доларів витрачалися на захист цілісності українського кордону, тоді як ресурси та управління не можуть бути знайдені для вирішення наших власних, — Расс Воут, президент Центру для Renewing America, повідомили веб-сайту Defense One минулого місяця. - Цей новий пакет продовжить боротьбу, в якій немає американського пса [просування інтересів США], що дозволить регіональним союзникам знову ухилитися від своїх обов’язків у сфері безпеки».

Відволікання ресурсів

У неділю представник Республіканської партії Метт Гетц, чий рідний штат Флорида щойно постраждав від урагану, у Twitter припустив, що допомога Україні відволікає допомогу від його виборців.

"Шановний Конгресе! Від імені мого колеги з Флориди, яка серйозно потребує допомоги. Просто надішліть нам приблизно половину того, що ви надіслали Україні. Підписано: ваші співвітчизники, американці", - написав він.

Минулого тижня, оголосивши про своє голосування проти резолюції про витрати, яка передбачала збільшення фінансування для України, Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін написала у Twitter: «Сьогодні я голосую «НІ» щодо подальшої резолюції щодо фінансування 50 штатів Америки, а також 51-го штату Америки: України. Також у новинах Володимир Путін щойно анексував значну частину України. Ми теж фінансуємо Росію?"

Лідери республіканців у Палаті представників зазначили, що якщо вони переберуть владу, їхні загальні погляди — включно з усіма новообраними членами — впливатимуть на прийняття рішень.

У зверненні до журналістів минулого місяця Еліз Стефанік, республіканець у Палаті представників третього рангу, сказала: "Ми хочемо переконатися, що вони отримують усі брифінги. Я знаю, що є занепокоєння, і це справедливо, щодо нагляду за цими коштами. Я не збираюся говорити про наших конгресменів до вборів, наших новообраних конгресменів. Це буде рішення конференції цих нових членів".