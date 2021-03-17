Більшість українців схвалюють санкції США проти Коломойського - опитування

Більшість населення України схвально сприйняли санкції, запроваджені Сполученими Штатами проти Ігоря Коломойського та членів його родини. Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС у березні.

Про своє позитивне ставлення до такого рішення заявили понад 52% респондентів. Близько 14% сказали, що ставляться до цього негативно.

Соціологи запитали також, яку роль, на думку українців, відіграв у запровадженні цих санкцій президент України Володимир Зеленський.

Абсолютна більшість населення України переконані, що олігархи мають великий вплив на українське суспільство

Відповідаючи, опитані розділилися на дві великі групи. Понад 40% обрали відповідь "важко сказати", і стільки ж сказали, що на процес розслідування та оголошення санкцій Коломойському президент України практично не впливав.

При цьому, як свідчать результати дослідження, абсолютна більшість населення України переконані, що олігархи мають великий вплив на українське суспільство. Таку думку висловили майже 92% опитаних.

А на запитання, через кого найбільшою мірою здійснюють свій вплив олігархи, 38% відповіли, що через депутатів, і 27% - що через ЗМІ. Водночас 10% опитаних вважають, що свій вплив олігархи реалізують через президента України.

5 березня Сполучені Штати запровадили візові санкції проти українського олігарха, колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського, якого підозрюють у корупційних діях.

12 березня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення на підтримку цих санкцій.

Як він сказав, "Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас".

За словами Зеленського, "Прізвища тут не мають жодної різниці. Це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне: ти готовий працювати законно та прозоро або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати засоби масової інформації, впливати на депутатів та на інших державних службовців".

Як наголосив президент, "Перше - підтримується, друге - закінчується".

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