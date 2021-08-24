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«Велика сімка» з керівниками ЄС, НАТО й ООН обговорить Афганістан

Британські військові, які забезпечують евакуацію в аеропорту Кабула 23 серпня 2021 р.

Можливе відкладення крайнього терміну виведення останніх військових підрозділів США та інших країн з Афганістану називають одним з ключових питань відеонаради керівників країн групи G7 у вівторок 24 серпня.

Важливо, щоб ми зібралися і узгодили спільний підхід міжнародної спільноти на перспективу.
Борис Джонсон

У цій нараді керівників США, Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії і представників ЄС, цього разу також братимуть участь генеральні секретарі НАТО і ООН.

5800 американських солдатів, приблизно 1000 британців і сотні військових з інших країн НАТО зараз ще контролюють аеропорт Кабула, допомагаючи евакуації десятків тисяч іноземців та афганців.

Деякі урядовці та політики побоюються, що до крайнього терміну - 31 серпня залишається недостатньо часу для евакуації усіх біженців, яким інші країни готові надати притулок.

Президент США Джо Байден раніше казав, що він не хотів би відкладати остаточне виведення військ, хоча й припускав таку можливість.

Від представників сил Талібану, які повалили підтримуваний Заходом уряд і завоювали майже увесь Афганістан, пролунало застереження, що вони не погодяться на затримку.

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Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, який головуватиме на віртуальній зустрічі, не висловлювався про відкладення виведення, але напередодні назвав евакуацію першочерговим завданням.

«Нашим першочерговим завданням є завершення евакуації наших громадян і тих афганців, які допомагали в нам упродовж останніх 20 років, але, дивлячись далі, важливо, щоб ми зібралися і узгодили спільний підхід міжнародної спільноти на перспективу», - сказав Джонсон.

Іншим важливим завданням на майбутнє, пов’язаним з Афганістаном, Лондон називає «захист від будь-якої загрози тероризму».

Великобританія, Німеччина та деякі інші країни заявили про потребу збільшення гуманітарної допомоги афганцям, зокрема для того, щоб зменшити очікувану хвилю біженців з тієї країни.

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