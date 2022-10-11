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G7 застерегіє Росію щодо використання в Україні ядерної, біологічної чи хімічної зброї
Лідери країн “Групи семи” засудили російські атаки на цивільне населення в Україні і запевнили, що російський президент та інші причетні до цих атак, понесуть відповідальність за скоєне. Про це мовиться у заяві G7, яку оприлюднили у вівторок, 11 жовтня, по завершенню засідання групи.
“Група семи” також засудила нові спроби росіян анексувати українську територію.
“G7 рішуче засуджує та однозначно відкидає незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь, - мовиться у заяві. - Ми ніколи не визнаємо цієї нелегальної анексії чи фіктивних референдів, які Росія використовує, щоб виправдати анексію”.
Ми ніколи не визнаємо цієї нелегальної анексії чи фіктивних референдів, які Росія використовує, щоб виправдати анексіюзаява G7
Лідери “Групи семи” застерегли РФ від використання в Україні ядерної зброї. “Ми підтверджуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки”, - йдеться в заяві.
Лідери G7 запевнили, що їхні країни продовжуватимуть застосовувати додаткові економічні санкції щодо фізичних та юридичних осіб в самій РФ чи за її межами, які причетні до спроб Москви змінити українські кордони.
“Велика сімка” також закликає владу Білорусі “припинити сприяння російській загарбницькій війні, дозволяючи російським збройних силам використовувати територію Білорусі і надаючи підтримку російському війську”.
“Ми поновлюємо наш заклик до режиму Лукашенка повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом”, - заявили лідери “Групи семи”.
Президент Байден у Твітері 11 жовтня заявив: "Сьогодні вранці я говорив із президентом Зеленським та лідерами G7 про нашу непохитну готовність притягнути Росію до відповідальності за її війну, а також підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно".
Лідери “Групи семи” у спільній заяві підтримали пропозицію президента України Зеленського щодо “справедливого миру”.
Лідери “Групи семи” запросили на засідання президента України Володимира Зеленського, який під час свого віртуального виступу запропонував “формулу миру” - це свого роду план, що включає заходи, які, за словами Зеленського, мали б позбавити Путіна шансів досягти цілей в Україні.
Як раніше повідомляв "Голос Америки", у понеділок 10 жовтня президент Зеленський домовився з лідерами Франції та Німеччини, про виступ українського президента на терміновому засіданні групи у вівторок. Українська влада закликає країни Заходу допомогти Україні з протиракетною обороною після хвилі російських ударів.
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- Голос Америки
Представниця США в ООН: Ми не дозволяємо вето Росії зупинити нас у пошуку відповідальності
В ООН повідомляють, що намагання Росії захистити себе від відповідальності, наклавши вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, є порушенням Статуту ООН і принципів суверенітету і територіальної цілісності.
Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд взяла участь у брифінгу в центрі іноземної преси в Нью-Йорку у вівторок, 11 жовтня. Посолка розпочала свою промову цитатою Генсека ООН Антоніу Гутерреша: "Статут ООН чіткий. Будь-яка анексія держави або території іншою державою в результаті загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН і міжнародного права".
Томас-Грінфілд наголосила на захисті Статуту ООН та праві вето, яке Росія використовує, аби уникнути відповідальності за дії в Україні.
"Йдеться про захист ООН. Йдеться про захист Статуту ООН, який усі країни-члени ООН підписали 30 вересня. Ми бачили, як Росія знову намагається захистити себе від відповідальності, наклавши вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що засудила їх фіктивні референдуми та спроби анексії", - заявила посолка.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що під час спеціального засідання Генасамблеї ООН серед 20-ти країн, які виступили, всі, окрім Росії, засудили атаки на Україну, при цьому деякі країни зазначали, що ці атаки можна прирівняти до воєнних злочинів.
Зараз не час для заспокоєння. Настав час діяти.Лінда Томас-Грінфілд
"Ми не дозволяємо вето Росії зупинити нас у пошуку відповідальності", - заявила посолка Томас-Грінфілд.
Резолюцію, яка засуджує дії Росії як явне порушення Статуту ООН і принципів суверенітету і територіальної цілісності, підготував Євросоюз від імені кількох десятків держав-членів ООН з різних регіонів для представлення її на Генасамблеї ООН.
"Ми закликали всі країни-члени ООН підтримати цю резолюцію. Наразі ця резолюція має близько 70 співавторів з усього світу [...] Зараз не час для заспокоєння. Настав час діяти", - додала представниця США.
Як повідомляв "Голос Америки", дебати на Генеральній Асамблеї поновляться у середу. Після обговорення відбудеться голосування в асамблеї щодо резолюції, запропонованої Україною та Європейським Союзом, яка засуджує та відкидає кроки Росії з анексії української території.
- Голос Америки
Білий дім: США працюють над прискоренням поставок систем протиповітряної оборони NASAMS
США працюватимуть над прискоренням поставок Україні передових систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у вівторок, 11 жовтня.
«Ми точно зацікавлені в тому, щоб пришвидшити доставку NASAMS в Україну та доставити їх настільки швидко, наскільки це можливо», - заявив Джон Кірбі.
«Ми вважаємо, що ми - на шляху до того, щоб доставити перші дві системи (NASAMS) найближчим часом», - додав він. Йдеться про перші дві із восьми систем NASAMS, які США відправляють в Україну.
Ми вважаємо, що ми на шляху до того, щоб доставити перші дві системи (NASAMS) найближчим часомкоординатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі
«Не існує однієї системи, яка б стала простим універсальним рішенням у протидії крилатим ракетам. Багато залежить від того, як швидко після запуску ви можете виявити її, від параметрів і телеметрії польоту крилатої ракети. Нема єдиної системи, яка б вирішила всі ці проблеми. Це багатошарова оборона, ми підходимо до цього таким чином, якщо чесно. Ми дивимося на протиракетну оборону комплексно. І я думаю, це саме те, що українці намагаються покращити», - заявив Кірбі.
Коментуючи тему поставок систем протиповітряної оборони, Кірбі заявив, що «США вже надали Україні системи протиповітряної оборони та планують надавати їх і надалі».
Президент США Джо Байден 10 жовтня провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури у Києві та інших містах, а також висловив співчуття родинам загиблих.
«Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО. Він також підкреслив свою постійну взаємодію із союзниками та партнерами, щоб продовжувати змушувати Росію платити, та щоб притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини та звірства», - мовиться у заяві Білого дому.
Дивіться також: Якою буде відповідь європейських союзників на обстріли українських міст? Відео
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