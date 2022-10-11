G7 застерегіє Росію щодо використання в Україні ядерної, біологічної чи хімічної зброї

Лідери країн “Групи семи” засудили російські атаки на цивільне населення в Україні і запевнили, що російський президент та інші причетні до цих атак, понесуть відповідальність за скоєне. Про це мовиться у заяві G7, яку оприлюднили у вівторок, 11 жовтня, по завершенню засідання групи.

“Група семи” також засудила нові спроби росіян анексувати українську територію.

“G7 рішуче засуджує та однозначно відкидає незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь, - мовиться у заяві. - Ми ніколи не визнаємо цієї нелегальної анексії чи фіктивних референдів, які Росія використовує, щоб виправдати анексію”.

Ми ніколи не визнаємо цієї нелегальної анексії чи фіктивних референдів, які Росія використовує, щоб виправдати анексію

Лідери “Групи семи” застерегли РФ від використання в Україні ядерної зброї. “Ми підтверджуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки”, - йдеться в заяві.

Лідери G7 запевнили, що їхні країни продовжуватимуть застосовувати додаткові економічні санкції щодо фізичних та юридичних осіб в самій РФ чи за її межами, які причетні до спроб Москви змінити українські кордони.

“Велика сімка” також закликає владу Білорусі “припинити сприяння російській загарбницькій війні, дозволяючи російським збройних силам використовувати територію Білорусі і надаючи підтримку російському війську”.

“Ми поновлюємо наш заклик до режиму Лукашенка повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом”, - заявили лідери “Групи семи”.

Президент Байден у Твітері 11 жовтня заявив: "Сьогодні вранці я говорив із президентом Зеленським та лідерами G7 про нашу непохитну готовність притягнути Росію до відповідальності за її війну, а також підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно".

Лідери “Групи семи” у спільній заяві підтримали пропозицію президента України Зеленського щодо “справедливого миру”.

Лідери “Групи семи” запросили на засідання президента України Володимира Зеленського, який під час свого віртуального виступу запропонував “формулу миру” - це свого роду план, що включає заходи, які, за словами Зеленського, мали б позбавити Путіна шансів досягти цілей в Україні.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у понеділок 10 жовтня президент Зеленський домовився з лідерами Франції та Німеччини, про виступ українського президента на терміновому засіданні групи у вівторок. Українська влада закликає країни Заходу допомогти Україні з протиракетною обороною після хвилі російських ударів.