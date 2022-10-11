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НАТО не бере участь у війні в Україні, але допомога Альянсу - ключова. Столтенберг пообіцяв більше підтримки Києву
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна іде в наступальний прорив (momentum - ред.) та досягає значних успіхів у на полі бою, "у той час як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру".
На пресконференції в Брюсселі 11 жовтня Столтенберг наголосив, що масовані ракетні удари по Україні протягом останніх двох днів є ознакою "слабкості", оскільки Росії не вдається досягти успіхів на полі бою.
Столтенберг пообіцяв Києву подальшу підтримку Альянсу: "Нам потрібно нарощувати виробництво боєприпасів і зброї, щоб забезпечити стримування, а також захищати наших союзників і союзників НАТО, [зброї] має бути достатньо і для того, щоб продовжувати надавати підтримку Україні в довгостроковій перспективі. Щоб уникнути непорозумінь – ця робота не починається зараз, вона вже триває деякий час. Чим довше триває війна в Україні, тим важливішою стає ця робота із промисловістю", - заявив генсек НАТО.
Боєприпасів і зброї має бути достатньо і для того, щоб продовжувати надавати підтримку Україні в довгостроковій перспективіСтолтенберг
За словами Столтенберга, країни НАТО вже надали Україні безпрецедентну підтримку можливостями, зброєю, боєприпасами, різними видами військової підтримки. Він наголосив, що союзники в НАТО підготували десятки тисяч офіцерів-солдат, які зараз відіграють ключову роль у захисті України від російської агресії.
"Для всіх нас важливо, щоб Україна виграла війну проти російських військ. Тому що, якщо Путін переможе, це буде не тільки велика поразка для українців, але це буде поразка і загроза для всіх нас, тому що це зробить світ небезпечнішим, і це зробить нас більш вразливими для подальшої російської агресії.", - підкреслив Столтенберг.
"Саме зараз час проявити стійкість і дати зрозуміти, що НАТО існує, щоб захищати наших союзників. [...] Ми повинні розуміти, що стійка та передбачувана поведінка НАТО і наша військова сила є найкращим способом запобігти ескалації. Ми існуємо для того, щоб зберігати мир, запобігати ескалації та нападу на союзні країни. Отже, якби ми зараз створили підстави для будь-якого непорозуміння або прорахунку для Москви щодо нашої готовності захищати наших союзників, ми би збільшили ризик ескалації, і це останнє, що ми можемо зробити", - сказав генсек.
Генеральний секретар НАТО назвав ядерні погрози Путіна "небезпечними" і "безвідповідальними". Крім того, він додав, що Альянс уважно стежить за ядерними силами Росії. "Росія знає, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. Ми уважно стежимо за ядерними силами Росії. Ми не помітили змін у позиціях Росії, але залишаємося пильними", - заявив Столтенберг. За словами генсекретаря, наступного тижня НАТО проведе свої щорічні навчання з ядерного стримування.
..якщо Путін переможе, це буде не тільки велика поразка для українців, але це буде поразка і загроза для всіх насСтолтенберг
Зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі запланована на 12 жовтня.
"Коли ми зустрінемося завтра, в рамках Контактної групи по Україні, очолюваної США, а також в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, в якій візьме часть міністр оборони України Резніков, у нас буде найкраща можливість заглибитися в деталі, щоб обговорити різні списки потреб України з тим, що союзники та партнери НАТО можуть надати. І це відбувається в таких рамках вже кілька місяців. А також це є причиною, чому ми змогли мобілізувати стільки підтримки з боку союзників і партнерів НАТО", - сказав Столтенберг. - "Україні потрібен широкий спектр різних систем, і це, звичайно, багато летальної зброї, артилерії, бронетехніки, систем протиповітряної оборони та багатьох інших протитанкових засобів. Але також, звичайно, їм потрібна нелетальна підтримка – паливо, зимовий одяг, системи зв'язку та багато різних типів підтримки".
Як "Голос Америки" писав раніше, президент США Джо Байден у розмові із Зеленським засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури і "пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО".
У Кремлі заявляють, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України, і що США "залізли" у російську війну в Україні.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
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- Голос Америки
Голова МАГАТЕ зустрівся із Путіним. В Енергоатомі повідомляють про викрадення керівника ЗАЕС
Ситуація в регіоні навколо Запорізької атомної електростанції стає все більш небезпечною, "з частими військовими атаками, які також можуть загрожувати ядерній безпеці". Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з питань атомної енергії Рафаеля Ґроссі після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.
Метою зустрічі, як кажуть в МАГАТЕ, є створення безпекової зони навколо ЗАЕС. "Ставки високі. Ми повинні зробити все у наших силах, щоб переконатись, що ядерний інцидент не станеться під час цього трагічного конфлікту, тому що він може спричинити ще більше страждань в Україні та за її межами", - йдеться у заяві.
Як повідомляють російські медіа, Путін заявив Ґроссі про "елементи надмірно небезпечної політизації всього, що пов'язано з атомною діяльністю".
Після зустрічі із Путіним глава МАГАТЕ повернеться до Києва для нової зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
Ми повинні зробити все у наших силах, щоб переконатись, що ядерний інцидент не станеться
Водночас, у МАГАТЕ поки не коментують повідомлення української державної корпорації Енергоатом про те, що 10 жовтня російські сили викрали заступника генерального директора ЗАЕС із персоналу Валерія Мартинюка. Його утримують в невідомому місці, "ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування", - заявили в Енергоатомі.
"Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом. Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань", - йдеться у повідомленні. Енергоатом також повідомляє, що звернувся до МАГАТЕ із закликом допомогти звільненню Мартинюка.
Росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на РосатомЕнергоатом
Як повідомляв "Голос Америки", 30 вересня було викрадено генерального директора окупованої російськими силами Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Тоді Ґроссі заявляв, що "таке затримання будь-якого представника персоналу станції само по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці".
Мурашова звільнили на підконтрольну Україні територію 3 жовтня. За заявою Енергоатома, очільник Міжнародного агентства з питань атомної енергії "зіграв значну роль у звільненні Ігоря Мурашова з російського полону".
Тим часом, головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило 11 жовтня, що російські окупаційні війська від’єднали від живлення усі шість блоків Запорізької АЕС, тримаючи їх у "холодному стані".
А раніше МАГАТЕ повідомило, що внаслідок обстрілу було пошкоджено останнє зовнішнє джерело електроенергії на ЗАЕС, тож станція покладалась на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших функцій ядерної безпеки.
За даними Києва, окупаційні війська РФ продовжують чинити тиск на українських співробітників ЗАЕС. "Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані «фільтраційні заходи». Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів із «Росатомом»", – стверджують у ГУР.
Після невизнаних більшістю країн світу "референдумів" РФ та незаконної анексії окупованих українських територій, у Москві повідомляють про ймовірний "перехід" ЗАЕС "під юрисдикцію Росії".
Під час свого візиту до Києва минулого тижня Ґроссі наголосив, що рішення Москви про передачу Запорізької АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права, а щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною.
Європейський Союз засудив і назвав незаконним та юридично недійсним указ президента Росії Володимира Путіна про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції та створення федерального підприємства "Запорізька атомна електростанція".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters
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Канада відправить ще 40 спеціалістів для навчання українських військовиків
У вівторок Канада повідомила, що відправить ще 40 військових інженерів у Польщу для підготовки українських військовиків у межах свого зобов’язання збільшити військову допомогу Україні.
Збройні сили Канади підготували понад 33 тисячі українських військовиків і працівників служби безпеки з 2015 року, але призупинили деякі аспекти навчання з лютого цього року, пише Reuters.
"Сьогодні я оголошую, що найближчими тижнями Канада відправить приблизно 40 бойових інженерів до Польщі, щоб допомогти польським силам навчити українських військовиків інженерній розвідці, роботі із вибухівкою, мінуванню та розмінуванню", – заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд на прес-конференції у Варшаві.
Ананд додала, що додаткові зусилля "доповнять канадські навчання українських новобранців у Сполученому Королівстві та канадські навчання українського персоналу з використання гаубиць M777, які ми надали Україні".
Напередодні президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із канадським прем'єром Джастіном Трюдо, під час якої наголосив "на важливості жорсткої реакції "Групи семи" на ракетний терор РФ. Україна потребує повітряного щита для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури."
Трюдо написав у Twitter, що "приголомшений продовженням нападів Росії на українських мирних жителів" і зобов'язується "притягнути російський режим до відповідальності та підтримувати Україну – включно з продовженням військової допомоги".
Як "Голос Америки" писав раніше, президент США Джо Байден у розмові із Зеленським засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури і "пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО".
У Кремлі заявляють, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України, і що США "залізли" у російську війну в Україні.
Тим часом, Reuters із посиланням на свої джерела повідомляє, що НАТО може планувати проведення віртуального саміту у відповідь на незаконну російську анексію українських територій, мобілізацію та ядерні погрози Кремля.
У статті використано матеріали Reuters
ООН: РФ ймовірно порушила закони війни. Генасамблея голосуватиме щодо резолюції з осудом нових атак в Україні
Своїми останніми ударами по цивільній інфраструктурі Росія могла порушити міжнародні закони та звичаї війни, заявила речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані. Вона наголосила, що "цілеспрямовані атаки проти мирного населення і цивільних об'єктів, це об'єкти, які не мають військового призначення, прирівнюються до воєнних злочинів".
"Ми глибоко занепокоєні тим, що деякі атаки, схоже, були спрямовані на критично важливу цивільну інфраструктуру, [...] що вказує на те, що ці удари могли порушити принципи ведення бойових дій згідно з міжнародним гуманітарним правом", – сказала вона. - "Ми закликаємо Російську Федерацію утриматися від подальшої ескалації та вжити всіх можливих заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення та пошкодженню цивільної інфраструктури".
Напередодні під час спеціального засідання Генасамблеї ООН посол України в організації Сергій Кислиця закликав міжнародну спільноту засудити смертоносні ракетні удари по столиці та інших містах, а також відкинути незаконну спробу Москви анексувати території чотирьох окупованих військами РФ регіонів на сході та півдні України.
"Кривавий слід тягнеться за російською делегацією, коли вона входить до Генеральної Асамблеї, і ця зала наповнюється запахом людської плоті, що тліє", - сказав Кислиця. Дипломат повідомив, що по Україні було випущено принаймні 84 ракети та два десятки безпілотників: "Серед цілей були енергетичні об'єкти, житлові будівлі, школи та університети, музеї та перехрестя у центрах міст [...] Весь світ знову побачив справжнє обличчя терористичної держави, яка вбиває наших людей".
З 20 країн, що виступили, всі, окрім Росії, засудили останні атаки, при цьому деякі зазначали, що їх можна прирівняти до воєнних злочинів.
Представник Москви заявив, що завдані в понеділок удари стали відповіддю на суботній вибух на мосту, який пов'язує нелегально анексований Крим із Росією. "Ми попереджали, що таке не залишиться без наслідків", – сказав Василь Небензя.
Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за вибух на мості.
Дебати на Генеральній Асамблеї поновляться у середу. Слова попросили ще 45 країн, включаючи кількох російських союзників: Білорусь, Північну Корею та Сирію. Серед дружніх до Росії країн в блоці БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) лише Китай повідомив, що хоче звернутися до асамблеї.
США виступлять наприкінці дебатів. Після обговорення відбудеться голосування в асамблеї щодо резолюції, запропонованої Україною та Європейським Союзом, яка засуджує та відкидає кроки Росії з анексії української території.
Як "Голос Америки" писав напередодні, президент США Джо Байден провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури у Києві та інших містах і "пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО".
Нині у Кремлі заявили, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України і що США "залізли" у російську війну в Україні.
У статті використано матеріали Reuters, англомовної та російськомовної служб "Голосу Америки"
ЄС «майже вдвічі» відстає від США у допомозі Україні, вказують німецькі аналітики
Фахівці німецького Кільського інституту повідомляють, що на восьмий місяць російського вторгнення в Україну Європейський Союз значно відстає від американських союзників у обсягах підтримки українцям, а також у швидкості доставки обіцяного.
Уряд США є набагато надійнішим партнером України
При цьому дослідники зауважують, що відповідно до частки ВВП саме окремі невеликі держави Європи значно випереджають навіть Сполучені Штати і залишають далеко позаду найбільші країни ЄС: Німеччину, Францію та Італію.
Найщедрішими донорами для України стали Латвія, Естонія і Польща, за якими йдуть Литва, Норвегія, Словаччина, Чехія, і лише далі - США та Велика Британія.
Кільський інститут веде спостереження за міжнародною підтримкою України і публікує дані на спеціальному інтернетному сайті Ukraine Support Tracker.
Фахівці інституту вказують, що США за період з 4 серпня до 3 жовтня зобов’язалися надати Україні допомоги ще на 12 мільярдів євро, що доводить загальну суму американської військової, фінансової та гуманітарної допомоги до 52 мільярдів євро.
А держави ЄС та установи Євросоюзу за той період пообіцяли лише 1,4 мільярда євро, що доводить їхню загальну суму до понад 29 мільярдів.
«США зараз надають майже вдвічі більше ніж країни та установи ЄС разом взяті. Для великих європейських країн це мізерні показники, особливо з огляду на те, що багато обіцяної допомоги прибуває до України після тривалих затримок. Низькі обсяги допомоги заявлені впродовж літа зараз виглядають систематичними», - наголошує Крістоф Требеш керівник групи Ukraine Support Tracker.
Він також додав, що «уряд США є набагато надійнішим партнером України» і наводить приклад, що «ЄС досі не передав пакет фінансової допомоги обіцяний ще у квітні».
Дослідники окремо додають, що надане Україні озброєння становить дуже маленьку частину військових арсеналів провідних європейських країн.
Після надзвичайно великої хвилі російських ракетних ударів по українських містах 11 жовтня низка урядів Європи заявили про готовність далі допомагати Україні у захисті від нападу Росії.
Зокрема Німецький уряд підтвердив, що Україна отримає першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS T.
Про підтримку також заявив президент Франції, керівники Польщі та інші, а також уряд Великої Британії.
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