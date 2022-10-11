НАТО не бере участь у війні в Україні, але допомога Альянсу - ключова. Столтенберг пообіцяв більше підтримки Києву

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна іде в наступальний прорив (momentum - ред.) та досягає значних успіхів у на полі бою, "у той час як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру".

На пресконференції в Брюсселі 11 жовтня Столтенберг наголосив, що масовані ракетні удари по Україні протягом останніх двох днів є ознакою "слабкості", оскільки Росії не вдається досягти успіхів на полі бою.

Столтенберг пообіцяв Києву подальшу підтримку Альянсу: "Нам потрібно нарощувати виробництво боєприпасів і зброї, щоб забезпечити стримування, а також захищати наших союзників і союзників НАТО, [зброї] має бути достатньо і для того, щоб продовжувати надавати підтримку Україні в довгостроковій перспективі. Щоб уникнути непорозумінь – ця робота не починається зараз, вона вже триває деякий час. Чим довше триває війна в Україні, тим важливішою стає ця робота із промисловістю", - заявив генсек НАТО.

Боєприпасів і зброї має бути достатньо і для того, щоб продовжувати надавати підтримку Україні в довгостроковій перспективі

За словами Столтенберга, країни НАТО вже надали Україні безпрецедентну підтримку можливостями, зброєю, боєприпасами, різними видами військової підтримки. Він наголосив, що союзники в НАТО підготували десятки тисяч офіцерів-солдат, які зараз відіграють ключову роль у захисті України від російської агресії.

"Для всіх нас важливо, щоб Україна виграла війну проти російських військ. Тому що, якщо Путін переможе, це буде не тільки велика поразка для українців, але це буде поразка і загроза для всіх нас, тому що це зробить світ небезпечнішим, і це зробить нас більш вразливими для подальшої російської агресії.", - підкреслив Столтенберг.

"Саме зараз час проявити стійкість і дати зрозуміти, що НАТО існує, щоб захищати наших союзників. [...] Ми повинні розуміти, що стійка та передбачувана поведінка НАТО і наша військова сила є найкращим способом запобігти ескалації. Ми існуємо для того, щоб зберігати мир, запобігати ескалації та нападу на союзні країни. Отже, якби ми зараз створили підстави для будь-якого непорозуміння або прорахунку для Москви щодо нашої готовності захищати наших союзників, ми би збільшили ризик ескалації, і це останнє, що ми можемо зробити", - сказав генсек.

Генеральний секретар НАТО назвав ядерні погрози Путіна "небезпечними" і "безвідповідальними". Крім того, він додав, що Альянс уважно стежить за ядерними силами Росії. "Росія знає, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. Ми уважно стежимо за ядерними силами Росії. Ми не помітили змін у позиціях Росії, але залишаємося пильними", - заявив Столтенберг. За словами генсекретаря, наступного тижня НАТО проведе свої щорічні навчання з ядерного стримування.

..якщо Путін переможе, це буде не тільки велика поразка для українців, але це буде поразка і загроза для всіх нас

Зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі запланована на 12 жовтня.

"Коли ми зустрінемося завтра, в рамках Контактної групи по Україні, очолюваної США, а також в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, в якій візьме часть міністр оборони України Резніков, у нас буде найкраща можливість заглибитися в деталі, щоб обговорити різні списки потреб України з тим, що союзники та партнери НАТО можуть надати. І це відбувається в таких рамках вже кілька місяців. А також це є причиною, чому ми змогли мобілізувати стільки підтримки з боку союзників і партнерів НАТО", - сказав Столтенберг. - "Україні потрібен широкий спектр різних систем, і це, звичайно, багато летальної зброї, артилерії, бронетехніки, систем протиповітряної оборони та багатьох інших протитанкових засобів. Але також, звичайно, їм потрібна нелетальна підтримка – паливо, зимовий одяг, системи зв'язку та багато різних типів підтримки".

Як "Голос Америки" писав раніше, президент США Джо Байден у розмові із Зеленським засудив останні удари Росії по об'єктах цивільної інфраструктури і "пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для оборони, включаючи передові системи ППО".

У Кремлі заявляють, що постачання Києву озброєнь робить "конфлікт" "максимально болючим" для України, і що США "залізли" у російську війну в Україні.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода"

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