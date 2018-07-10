Посольство США на Гаїті запросило військове підкріплення

Американське посольство у місті Порт-о-Пренс, яке є столицею острівної держави Гаїті, попросило уряд США надати додатковий персонал безпеки, включно з морпіхами. У місті тривають запеклі протести через плани уряду Гаїті підвищити ціни на пальне та обмежити субсидії на харчування. Про це повідомляють численні американські ЗМІ. У суботу уряд країни заявив про тимчасову зупинку планів з підвищення цін.

Запит посольства надати додатково 13 морпіхів, та інших службовців для посилення безпеки посольства вже схвалено адміністрацією Трампа, повідомляє Сі-Ен-Ен.

На Корпус Морської піхоти США покладено функції охорони американських дипломатичних представництв США.

Підвищення цін є частиною вимог до уряду країни з боку міжнародних донорів. Виконання вимог має надати уряду країни доступ до 96 мільйонів доларів

Як відзначає видання Miami Herald, підвищення цін є частиною вимог до уряду країни з боку міжнародних донорів. Виконання цих вимог має надати уряду країни доступ до 96 мільйонів доларів фінансової підтримки. Імплементація реформ мала відбутись до вересня.

"МВФ заявив уряду країни, що підвищення цін на пальне - вкупі з іншими складними заходами, включно з реформою державної енергетичної компанії - є необхідною частиню 6-місячної програми, яку уряд підписав на початку року", - відзначає Miami Herald.

Польство США на Гаїті переведене в режим посилених заходів безпеки (shelter in place - прим.ГА), а громадянам Америки на острові Державний департамент радить уникати аеропорту.

Польство США на Гаїті переведене в режим посилених заходів безпеки

"Через безпекову ситуацію, співробітники уряду США перебувають у режимі посиленої безпеки і громадянам США радять також не залишати своїх домівок. Якщо ви спробуєте дістатись аеропорту, робіть це з максимальною обережністю і лише, якщо шлях відкрито", - говорить попередження на сайті Держдепу.

Очікується, що вартість керосину на острові може зрости на 50%, а вартість бензину та дизельного палнього на 38 та 47 відсотків відповідно. Стрибок цін, вкупі із згортанням харчових субсидій, призвів до страйку транспортників. Американські ЗМІ повідомляють, що групи американських громадян не можуть залишити острів.

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