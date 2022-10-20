Опитування показало, що українці налаштовані боротися до перемоги

Нове опитування Gallup, оприлюднене цього тижня, показало, що 70% українців хочуть продовжувати війну з Росією до перемоги, а 91% сказали, що перемога означає повернення всієї території України, захопленої Росією, включаючи Крим.

Опитування проводилося у вересні на тлі захоплення нещодавніми бойовими перемогами та перед останньою хвилею авіаударів по українських населених пунктах.

Отримані дані свідчать про сильну підтримку позиції президента України Володимира Зеленського, який наприкінці минулого місяця заявив, що не буде припиняти війну шляхом перемовин, доки Володимир Путін залишається президентом Росії.

Виступаючи незабаром після того, як Путін оголосив про незаконну «анексію» Росією чотирьох українських територій, Зеленський сказав: «Україна не буде вести жодних переговорів з Росією, поки Путін є президентом Російської Федерації. Ми будемо вести переговори, але з новим президентом».

У той час, коли проводилося опитування, український контрнаступ повернув собі значні території на сході країни, піднявши настрій у всій країні. Зараз українські війська наближаються до ключового південного міста Херсона, але прогрес там повільніший, тоді як Росія відповіла серією нищівних ракетних і безпілотних ударів по цивільних цілях та інфраструктурі по всій Україні.

Р. Дж. Рейнхарт, провідний автор серії звітів, які Gallup публікує цього тижня на основі результатів опитування, сказав, що ще занадто рано прогнозувати, який вплив могло мати російське бомбардування на суспільне ставлення.

«Навіть сьогодні росіяни націлюються на електростанції в Україні з ідеєю перетворити це на справді холодну, темну зиму [в надії, що] це спонукатиме українське населення фактично відмовитися від боротьби та усвідомити, що якимось чином росіяни виграють або, принаймні, не виграють українці», – сказав він.

«У цього є інша сторона, — додав він. - Це може спонукати їх боротися набагато завзятіше».

Опитування Gallup також виявило, що підтримка боротьби до перемоги є найсильнішою в регіонах, найдальших від наземної війни, і найменшою в регіонах, де люди найближче до дій.

«Підтримка військових зусиль найвища в таких містах, як Київ (83%), а також у Західному (82%), Центральному (78%) і Північному (75%) регіонах країни. Значно менша більшість на Сході (56%) і Півдні (58%) країни підтримують продовження війни», – показало опитування Gallup.

«Якщо у вас війна прямо на порозі, ваша головна турбота — просто припинити бойові дії, припинити насильство, яке відбувається», — сказав Рейнхарт у телефонному інтерв’ю.

Крім того, він зазначив: «Зазвичай західна частина країни більше пов’язана з Європою і Заходом, тоді як на сході є населення, яке принаймні дещо більше пов’язане з Росією».

Тим не менш, сказав він, опитування показує, що "є явна більшість, яка підтримує боротьбу до перемоги".

Що стосується окремого питання про якість свого життя, українці були незадоволені нинішніми умовами, але сподівалися на покращеня у майбутньому. Коли респондентів попросили оцінити свої умови життя за шкалою від 1 до 10, вони оцінили свої поточні умови в середньому на 4,6, але поставили свої очікування на найближчі п’ять років на 7,9.

Трохи більше половини респондентів повідомили Gallup, що економічні умови в місті чи районі, де вони живуть, погіршуються, тоді як майже третина повідомили, що економічні умови покращуються.

Опитування також запитувало респондентів, як вони ставляться до керівництва великих країн, включаючи США, Китай, Росію та Німеччину.

«Сприйняття російського керівництва погіршилося, і зараз менше 0,5% українців схвалюють керівництво Росії», — сказав Рейнхарт «Голосу Америки». «Погляди на Китай, ключового союзника Росії, також досить погані; 14% українців схвалюють лідерство Китаю, порівняно з 36% у 2021 році».

Погляди керівництва Сполучених Штатів, які допомогли Україні військовою технікою та гуманітарною допомогою на мільярди доларів, різко покращилися. Близько 66% українців схвалюють лідерство США проти лише 37% у 2021 році.

А от погляди щодо Німеччини майже не змінилися, порівняно з минулим роком. Лише 46% респондентів сказали, що вони схвалюють німецьке лідерство, що майже не змінилося порівняно з 48% у 2021-му році.

«Погляди українців на Німеччину не змінилися через затримку значної військової допомоги з боку країни», – сказав Рейнхарт.

У статті використані матеріали англомовної служби "Голосу Америки".