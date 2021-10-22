“У неї був цей український дух”. Як у Голлівуді реагують на смерть кінооператорки Галини Гатчинс

Під час зйомок фільму “Rust” у Нью-Мексико загинула кінооператорка з України Галина Гатчінс. Актор Алек Болдвін, який виконує головну роль, вистрілив із реквізитної зброї й поцілив у режисера та операторку. Їх обох доправили до лікарень, але жінка від поранень померла. Розповідаємо, ким була Галина Гатчінс - і яким чином реквізитна рушниця могла завдати їй смертельних поранень.

Спогади колег та родичів

У Голлівуді Галину Гатчінс називали “зіркою, що сходить”. Друзі і колеги знають Галину як винятково талановиту операторку-постановницю, яка була на злеті своєї кар’єри у Голлівуді. Попри те, що вона успішно знімала великі проекти, не відмовляла у допомозі молодим кінооператорам, які лише починали свій шлях у Лос-Анджелесі.

Андрій Семенюк, оператор-постановник родом зі Львова, був другом Галини. Саме вона допомагала йому потрапити в кіноіндустрію Лос-Анджелеса.

Преса любить сенсації, всі будуть говорити: “От, Алек Болдвін…” Але найголовнішим є те, що загинула талановита людина, яка була самодостатньою.

“Її особистість була відкритою і простою”, - прокоментував Андрій Семенюк "Голосу Америки". - “Вона мене запросила на тестування лінз якраз тоді, коли вона готувалась до зйомок цього фільму. І цe все було так невимушено, я навіть не знав, що там буде Алек Бодлвін. Преса любить сенсації, всі будуть говорити: “От, Алек Болдвін…” Але найголовнішим є те, що загинула талановита людина, яка була самодостатньою”.

Андрій Семенюк додає, що Галина Гатчінс завжди чітко позиціонувала себе українкою.

“На всіх майданчиках, де я з нею був, я це дуже добре чув. Вона завжди на це звертала увагу”, - каже Семенюк.

Кузен Галини Гатчінс Іван Андосович (це дівоче прізвище жінки) у коментарі для "Радіо Свободи" згадує, що жінка була дуже наполегливою і любила свою роботу.

“Галина народилася у родині військового моряка у селі Городець, що на Житомирщині”, - пригадує Іван Андросович. “Батько служив у Мурманську і родина там довго жила, а потім повернулася в Україну. Розумієте, вона така – вона завжди хотіла чогось більшого. Самостійно вивчила англійську, подавалася на американську green card і врешті поїхала в США. Вона така, дуже сильна, знаєте. Цілеспрямована. Вона чітко бачила своє майбутнє, жила цими своїми проєктами”.

Шок у Голлівуді

В Голлівуді звістку про смерть Галини Гатчінс сприйняли з шоком та глибоким смутком.

“У неї був такий дивовижний досвід, який ви одразу ж романтизуєте, - прокоментував Los Angeles Times режисер Адам Мартімер, який працював із Галиною над іншим фільмом. “У неї був цей український дух, завдяки якому вона здавалася суперкрутою й дуже серйозною щодо правди”.

У неї був цей український дух, завдяки якому вона здавалася суперкрутою й дуже серйозною щодо правди.

В Американському інституті кіно, де Галина Гатчінс навчалась після переїзду до США, також відреагували на смерть операторки.

“Як глибоко доводить кінематографічне мистецтво, самі слова не можуть передати втрату настільки дорогої людини для спільноти Американського інституту кіно. Ми обіцяємо, що Галина Гатчінс житиме в дусі всіх, хто прагне реалізувати свої мрії в добре переданих історіях”, - повідомили в інституті кіно.

Правила безпеки на зйомках

Зазвичай на зйомках голлівудських фільмів діють суворі правила безпеки. Навіть бутафорську зброю не можна використовувати без перевірки ліцензованих експертів.

“Робота зброяра полягає в тому, щоб доставити зброю на знімальний майданчик, переконатися, що там дотримуються правил безпеки”, - пояснює експерт зі зброї Сем Дормер. Іноді це також передбачає навчання акторів, демонстрацію акторам того, як працює зброя, і взагалі роботу з іншими відділами щодо збройних вимог.

Фахівці кажуть, що протягом зйомок зі зброєю оператори піддаються підвищеному ризику, тож мають дотримуватись особливих протоколів безпеки.

“Ми всі бачили відомі кадри у фільмах з драматичним ефектом, коли пістолет націлений на глядачів, і, звичайно, націлений на камеру”, - розповідає кінооператор Стівен Холл. “Щоб мінімізувати ризики, використовувають камеру на дистанційному керуванні, або якщо комусь треба керувати камерою, то використовують захисні окуляри, захисний щиток і часто захисний екран, який витримує практично все. Очевидно, що він не витримав би справжнього пострілу з рушниці, але безумовно, витримав би холостий постріл”.

Холості патрони - це патрони, але без снаряду. Вони все одно мають велику силу і великий тиск і можуть бути небезпечними при неправильному використанні.

Однак зброяр Сем Дормер пояснює, що навіть холості патрони становлять небезпеку.

“Холості патрони - це патрони, але без снаряду. Вони все одно мають велику силу і великий тиск і можуть бути небезпечними при неправильному використанні”, - сказав експерт.

Реакція Алека Болдвіна

Після інциденту Алек Болдвін добровільно дав свідчення поліції. Місцеві ЗМІ Нью-Мексико повідомляють, що після цього бачили актора в сльозах. У соціальних мережах Алек Болдвін назвав подію трагічним випадком.

“Немає слів, щоб передати мій шок і смуток щодо трагічної події, яка забрала життя Галини Гатчінс - дружини, матері та колеги, якою ми глибоко захоплювались. Я повністю співпрацюю зі слідством, щоб розповісти, як трапилася ця трагедія”, - написав актор.

Він додав, що перебуває на зв’язку з чоловіком і пропонує родині Галини Гатчінс свою підтримку. “Моє серце розбите”, - написав Болдвін.

Наразі невідомо, як саме Галина Гатчінс отримала смертельні поранення - поліція Нью-Мексико веде розслідування. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини трагедії та співпрацює із правоохоронцями.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Los Angeles Times.

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