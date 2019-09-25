Трамп у липні просив Зеленського розглянути справу Байдена-молодшого - Білий дім оприлюднив зміст розмови

У майже 30-хвилинній телефонній розмові, яка відбулась 25 липня, Президент Зеленський подякував Сполученим Штатам за допомогу та назвав Сполучені Штати набагато міцнішим партнером України, ніж Європейський Союз, зокрема у питанні санкцій проти Росії. Текст розмови оприлюднено на сайті Білого дому. Це стало відповіддю на звинувачення на адресу Трампа у тому, що у ході розмови він тиснув на президента України з метою зашкодити конкуренту Трампа на виборах президента США, екс-віце-президенту США Джо Байдену.



Демократи у Палаті представників Конгресу США напередодні інціювали процедуру імпічменту Дональда Трампа, не чекаючи оприлюднення змісту розмови президентів США та України.

«Я б хотів також подякувати вам і за Вашу підтримку в оборонній галузі. Ми готові продовжувати співпрацю з вами у наступних етапах. Зокрема ми майже готові купити у Сполучених Штатів більше джавелінів для оборони», - заявив під час розмови із Трампом у липні президент Зеленський.

«Я б хотів, щоправда, щоб Ви зробили для нас послугу, тому що наша країна пережила багато, і Україна багато про це знає. Я б хотів, щоб Ви дізнались, що сталось зі всією цією ситуацією в Україні, вони кажуть Crowdstrike…Я припускаю, один з ваших багатіїв…Сервер, кажуть, що Україна має його. Багато чого сталося, вся ця ситуація. Я думаю, ви оточуєте себе деякими тими самими людьми. Я б хотів, щоб генеральний прокурор подзвонив Вам та Вашим людям, і я б хотів, щоб ви докопались до істини», - відповів президент Трамп.

Президент Трамп також кілька разів попросив президента Володимира Зеленського звернути увагу на розслідування проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

«Багато говорять про сина Байдена. Про те, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть про це знати. Було б чудово, якщо б Ви та Генеральний прокурор могли б щось зробити. Байден вихвалявся, що він зупинив розслідування, так що якщо Ви можете звернути увагу на цю справу…Як на мене, це звучить жахливо», - каже президент Трамп.

Президент Зеленський пообіцяв допомогти.

Багато говорять про сина Байдена. Про те, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть про це знати. Було б чудово, якщо б Ви та Генеральний прокурор могли б щось зробити

«По-перше, я розумію та знаю про цю ситуацію. Оскільки ми отримали абсолютну більшість в нашому парламенті, наступний Генеральний прокурор буде на сто відсотків моєю людиною, моїм кандидатом, який буде ухвалений парламентом і почне працювати вже у вересні. Він чи вона розгляне цю ситуацію, особливо навколо компанії, про яку ви говорили. Питання розслідування цієї справи – це питання відновлення чесності. Так що ми про це подбаємо та проведемо розслідування цієї справи», пообіцяв президент Зеленський.

Президент Трамп спрогнозував покращення економіки України. Він заначив, що Україна – чудова держава з багатими ресурсами та зауважив, що весь світ спостерігає за Україною.

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