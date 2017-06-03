Індекс миру 2017: найспокійніша Ісландія, Україна – на 154 місці

Україна у десятці найменш мирних країн світу - дослідження

Україна вже другий рік поспіль опинилася в останній десятці країн за показниками глобального індексу миру - Global Peace Index.

Такі дані дослідники австралійського Інституту економіки та миру наводять у глобальному звіті щодо безпеки, оприлюдненому у п’ятницю. Згідно зі звітом, Україна перебуває на 154 місці зі 163 країн, які брали до уваги автори дослідження. У порівнянні з минулим роком, Україна піднялася на дві сходинки.

Гірше, ніж в Україні, становище з миром лише в Центральноафриканській Республіці, Судані, Лівії, Сомалі, Ємені, Південному Судані, Іраку та Афганістані. Останнє місце в рейтингу посідає Сирія. Місця в рейтингу перед Україною займають Демократична Республіка Конго, Пакистан та Росія.

Країни з найкращим індексом миру - Ісландія, Нова Зеландія, Португалія, Автрія і Данія. Сполучені Штати посідають 114 місце, опустившись на 11 позицій від рейтингу 2016 року.

«Світ загруз в трясовині конфлікту на Близькому Сході, політичних потрясінь в США, потоках біженців і тероризмі в Європі», - заявив Стів Кіллелеа, засновник Інституту економіки і світу.



Три з п'яти найменш спокійних країн - Сирія, Ірак і Ємен - знаходяться на Близькому Сході, причому Сирія вже п'ятий рік поспіль визнається найменш мирною країною.



Однак на відміну від попередніх доповідей, документ цього року відзначає зниження політичної стабільності в США в зв'язку з минулою виборчою кампанією, в результаті якої Дональда Трампа обрано президентом, і яка виявила глибокий розкол в суспільстві.



«Хоча потрібні роки, щоб повністю усвідомити істинний масштаб такої політичної поляризації в США, її руйнівний вплив вже очевидний», - йдеться в заяві Кіллелеа.



«Зростання нерівності, зростаюче сприйняття корупції, зниження свободи преси - все це внесло внесок в значне погіршення ситуації в США і загальне зниження миролюбності в Північної Америки», - додає він.



Щодо Євразії, більшість країн регіону, включаючи Україну та Росію, поліпшили свої показники в «Глобальному індексі миру 2017», хоча в цілому регіон знаходиться на третьому місці з кінця за рівнем миролюбності, відзначається в звітіі.



Погіршення позицій Туркменістану викликане напруженістю в його відносинах з Іраном у зв'язку із суперечками про плату за газ.



У квітні 2016 року у Вірменії відбулися найбільш серйозні бойові дії з 1994 року в конфлікті з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху. Бойові дії призвели до загибелі до 200 осіб, що знайшло відображення в показниках обох країн, пов'язаних з кількістю загиблих в результаті зовнішніх конфліктів. Крім того, обидві країни збільшили військові витрати у відсотках від ВВП.



У доповіді наголошується, що суспільство в Україні, особливо в зоні військового конфлікту, стало більш мілітаризованим, а збройні сили більш політизованими. Разом з тим на підконтрольних сепаратистам територіях відзначається велике число вбивств високопоставлених командирів. Однак, автори звіту також вказують на збільшення фінансових внесків України у миротворчі місії ООН.



«Показники Росії носять більш змішаний характер, - йдеться в доповіді. - Скорочення оборонного бюджету привели до поліпшення показника, пов'язаного з військовими витратами у відсотках від ВВП, але триваюча кампанія повітряних ударів в Сирії призвела до погіршення показника, пов'язаного з кількістю зовнішніх конфліктів, їх тривалістю і ролі країни в них».

Щорічний індекс миру визначається за 23-ма показниками, зокрема за випадками насильницьких злочинів, загрози тероризму, рівнем мілітаризації країни та імпорту зброї.

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