Збільшити поставки газу до Європи закликало Росію Міжнародне енергетичне агентство

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) закликало Росію докласти зусиль, щоб збільшити поставки газу до Європи на час підготовки до зимового сезону.

"Росія виконує довгострокові контракти з європейськими партнерами, - йдеться в заяві виданій ІЕА, - але рівень її експорту до Європи менший, порівняно з 2019 роком".

В організації зазначили, що Росія могла б робити більше в цій сфері. "IEA переконано, що Росія могла б робити більше, щоб забезпечити наявність газу в Європі та адекватне заповнення газосховищ під час підготовки до зимового опалювального сезону".

Це можливість для Росія підтвердити статус "надійного постачальника на європейський ринок", мовиться в заяві.

Раніше 43 європарламентарі звернулись до Єврокомісії з запитом розслідувати дії Росії. Вони побачили у зменшенні поставок російського газу до Європи спробу тиску з метою домогтись якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2".

"Газпром" - це рука Кремля, - заявляв литовський євродепутат Андріюс Кубілюс. - Вона, можливо, маніпулює європейським газовим ринком, щоб підвищити ціни, які зараз б'ють рекорди. Підштовхують Європу до погодження роботи "Північного потоку-2" попри те, що він порушує правила ЄС? Європарламентарі закликають Європейську Комісію розпочати розслідування щодо "Газпрому".

В ІЕА відзначили різке зростання цін на газ в Європі, яке також стало фактором в зростанні цін на електроенергію до найвищих показників за десять років. Серед причин зростання в організації назвали збільшення попиту на газ а також зменшення поставок, включаючи менші, ніж очікувалось, поставки зрідженого газу.

"Нещодавнє зростання світових цін на природний газ відбулось через кілька факторів, - заявив виконавчий директор ІЕА Фатіх Бірол, - невірно покладати відповідальність за це на перехід до чистої енергетики".

На тлі різкого зростання цін на газ у Європі норвезька компанія Equinor оголосила, що з 1 жовтня збільшить обсяги експорту природного газу для країн континенту. Компанія Equinor є другим найбільшим постачальником газу в Європу після російського "Газпрому".

ІЕА - впливова міжнародна організація в сфері енергополітики, до якої входить 30 країн. Органзація діє в рамках ОЕСР.

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