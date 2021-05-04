Білл і Мелінда Ґейтс розлучаються, але обіцяють далі спільно працювати на доброчинність

Засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс та його дружина Мелінда Ґейтс подали на розлучення після 27 років сімейного життя, але зобов’язалися продовжувати співпрацю на чолі однієї з найбільших приватних доброчинних організацій світу - Фундації Білла і Мелінди Ґейтс.

За 20 років існування Фундація витратила понад 50 мільярдів доларів на підтримку проектів, спрямованих на боротьбу зі злиднями та хворобами у світі.

В окремій заяві Білл і Мелінда оголосили, що залишатимуться співголовами організації.

Ми вважаємо, що у наступному етапі життя ми більше не можемо рости разом як подружжя.

Минулого року Фундація заявила про виділення 1,75 мільярда доларів на допомогу у зв’язку з пандемією COVID-19, а раніше зосереджувала зусилля на викоріненні поліомієліту та боротьбі з малярією.

У спільній заяві щодо розлучення Ґейтси повідомили, що їхнє подружнє життя «незворотно розвалилося», але вони не пояснили, в чому причина сімейних проблем.

65-річний Білл Ґейтс і 56-річна Мелінда Френч Ґейтс зустрілися на роботі в компанії Microsoft і одружилися 1994 року.

«Після багатьох роздумів і чималої роботи над нашими відносинами, ми вирішили покласти край нашому одруженню», - йдеться у повідомленні поширеному одночасно з двох особистих облікових записів Ґейтсів у Twitter.

«Ми вважаємо, що у наступному етапі життя ми більше не можемо рости разом як подружжя. Ми просимо простору і приватності для нашої сім'ї у той час, як ми починаємо нове життя», - сказано у повідомленні.

Ґейтси мають трьох дорослих дітей.

Журнал Forbes помістив Білла Ґейтса на четверте місце у своєму списку найбагатших людей світу, нарахувавши йому статків на $124 мільярди.

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