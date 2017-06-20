Транзит газу - одна з причин, чому РФ не розпочала повномасштабного вторгнення до України, - «Нафтогаз»

«Ми переконані, що одна з причин, чому росіяни не розпочали повномасштабний напад на Україну є наявність газотранзитного шляху», - зазначив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв в інтерв’ю The Wall Street Journal, підкресливши важливість недопущення втілення російського проекту «Північний Потік - 2».

«Ми закликаємо США поширити санкції якомога швидше на всі компанії, які могли б брати участь в проекті («Північний потік - 2»), - сказав Коболєв в інтерв'ю The Wall Street Journal, додавши: «немає жодних причин не вводити проти них санкції», адже втілення проекту посилить здатність «Газпрому» «зловживати своїм домінуючим становищем на європейському ринку газу».

Представник проекту «Північний потік - 2» Себастьян Сасс у коментарі The Wall Street Journal заперечив політичну заангажованість проекту, стверджуючи, що проект є виключно комерційним, «Північний потік - 2» насправді покладається на нашу комерційну конкурентноздатність, і не потребує політичного втручання».

Виступаючи на події аналітичного центру Atlantic Council у понеділок, заступник голови «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що «Газпром» намагатиметься використати проект «Північний потік - 2» для збереження політичного впливу на європейський газовий ринок, і обмеження можливостей виходу на європейський ринок американського зрідженого газу. Він закликав Сполучені Штати та міжнародні організації підтримати український шлях транзиту газу до Європи, який економічно вигідніший, ніж російський проект.

Саме підтримка в Європі «Північного потоку - 2» стала фактором, який викликав критичну реакцію європейських країн на новий законопроект Сенату з розширення санкцій проти Росії.

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