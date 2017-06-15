Європейці незадоволені: посилення санкцій США проти Росії може зірвати "Північний потік 2"

Енергетичні поставки Європи є питанням Європи, а не Сполучених Штатів Америки

Німеччина та Австрія різко розкритикували законопроект про санкції проти Росії, затверджений Сенатом цього тижня через вплив, який санкції, в разі затвердження, матимуть на європейський бізнес, повідомляє Associated Press. Зокрема, найбільшого негативного впливу можуть зазнати європейські компанії, які займаються транспортуванням природного газу до Європи.

Загрожувати компаніям з Німеччини, Австрії та інших європейських держав покаранням зі США, якщо вони братимуть участь в газових проектах, як «Північний потік 2», або за їх фінансування, приносить нову і негативну якість до європейсько-американських відносин

«Енергетичні поставки Європи є питанням Європи, а не Сполучених Штатів Америки», - йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Німеччини Зіґмара Ґабріеля та канцлера Австрії Кристіана Керна.

В соїй чиновники припустили, що санкції, які можуть зачепити енергетичний сектор, продиктовані «неналежними міркуваннями, такими як економічні інтереси США в експорті газу», за повідомленням Politico. Зокрема, може постраждати російський проект побудови нового газопроводу до Європи «Північний потік 2».

«Загрожувати компаніям з Німеччини, Австрії та інших європейських держав покаранням зі США, якщо вони братимуть участь в газових проектах, як «Північний потік 2», або за їх фінансування, приносить нову і негативну якість до європейсько-американських відносин», - стверджується в заяві.

Сприйняття проекту «Північний потік 2» в Європі не є однозначним. Україна та країни Східної Європи виступають проти проекту, ствреджуючи, що він має ознаки політичного проекту Кремля. Водночас, проекту вдалось заручитись підтримкою потужних західноєвропейських компаній, висунувши аргумент про те, що проект є повністю комерційним.

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