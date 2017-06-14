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Сенатор Портман схвально відгукнувся про посилення санкцій проти Росії і розкрив деталі законопроекту

Роб Портман

Сенатор Роб Портман високо оцінив законопроект про посилення санкцій стосовно Росії, який опрацювали в Сенаті.

"Необхідно рішуче відреагувати на агресію Росії в Україні та Сирії, втручання до виборів та дії, які шкодять нашим союзникам та інтересам", - твітує Портман.

Цей законопроект Сенату - чіткий сигнал, що Сполучені Штати захищатимуть своїх союзників та інтереси і притягнуть Росію до відповідальності за її поведінку
сенатор Роб Портман

"Ця ініціатива, яку підтримують обидві партії, є важливим кроком Сенату США, спрямованим на те, щоб Росія відповіла за свої дії проти союзників та інтересів США, а також за намагання похитнути довіру до наших інституцій та цінностей", - заявив сенатор.

"Деструктивні дії Росії мають тягти за собою наслідки. Цей законопроект Сенату - чіткий сигнал, що Сполучені Штати захищатимуть своїх союзників та інтереси і притягнуть Росію до відповідальності за її поведінку. Важливі санкції та стратегічні положення законопроекту також вкажуть конструктивний напрямок для адміністрації при подальшому формулюванні стратегії, а також продемонструють глибоку підтримку Конгресу твердої та принципової політики щодо Росії», - йдеться в заяві Роба Портмана

Позиція адміністрації Білого дому з цього питання не є однозначною. Так, держсекретар США Рекс Тіллерсон звернувся до Сенату з проханням надати адміністрації більше можливостей для провадження гнучкої політики стосовно Росії

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Сенатор Майк Крейпо в інтерв'ю Bloomberg зазначив, що Білий дім ще не дав "зелене світло" для проходження цього законопроекту, але висловив сподівання, що адміністрація Трампа підтримає санкції, повідомляє The Hill.

Що ж конкретно передбачає законопроект? Законопроект, за інформацією Сенатора Портмана:

  • вводить обов’язкове схвалення Конгресом рішення про послаблення, призупинення, або відміну санкцій;
  • законодавчо регулює та посилює існуючі санкції, які, наразі, затверджено указом президента, включаючи санкції стосовно проектів енергетики, залучення боргового фінансування ключових галузей економіки;
  • вводить нові санкції проти: російських корупціонерів, тих, хто намагається ухилитись від санкцій, тих, хто вчинював серйозні порушення прав людини, тих, хто постачає зброю режиму Асада, тих, хто від імені уряду Росії провадить злочинну кібердіяльність, тих хто займається корумпованою приватизацією державних активів, тих, хто провадить бізнес з російською розвідкою та оборонним комплексом;
  • уможливлює введення широких санкцій стосовно ключових галузей економіки Росії, включаючи гірничодобувну галузь, металургію, як також морський і залізничний транспорт.
  • Посилює режим боротьби проти російської дезінформації та пропаганди в Центральній та Східній Європи в рамках роботи Фонду протистояння російському впливу.
  • Вимагає проведення дослідження незаконного потоку грошей за участі Росії, офіційну оцінку впливу державних підприємств Росії на економіку США.

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Студія Вашингтон: Сенатори домовились про нові, розширені санкції проти Росії
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