Сенатор Портман схвально відгукнувся про посилення санкцій проти Росії і розкрив деталі законопроекту

Сенатор Роб Портман високо оцінив законопроект про посилення санкцій стосовно Росії, який опрацювали в Сенаті.
"Необхідно рішуче відреагувати на агресію Росії в Україні та Сирії, втручання до виборів та дії, які шкодять нашим союзникам та інтересам", - твітує Портман.
Цей законопроект Сенату - чіткий сигнал, що Сполучені Штати захищатимуть своїх союзників та інтереси і притягнуть Росію до відповідальності за її поведінку
"Ця ініціатива, яку підтримують обидві партії, є важливим кроком Сенату США, спрямованим на те, щоб Росія відповіла за свої дії проти союзників та інтересів США, а також за намагання похитнути довіру до наших інституцій та цінностей", - заявив сенатор.
"Деструктивні дії Росії мають тягти за собою наслідки. Цей законопроект Сенату - чіткий сигнал, що Сполучені Штати захищатимуть своїх союзників та інтереси і притягнуть Росію до відповідальності за її поведінку. Важливі санкції та стратегічні положення законопроекту також вкажуть конструктивний напрямок для адміністрації при подальшому формулюванні стратегії, а також продемонструють глибоку підтримку Конгресу твердої та принципової політики щодо Росії», - йдеться в заяві Роба Портмана
Позиція адміністрації Білого дому з цього питання не є однозначною. Так, держсекретар США Рекс Тіллерсон звернувся до Сенату з проханням надати адміністрації більше можливостей для провадження гнучкої політики стосовно Росії
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Сенатор Майк Крейпо в інтерв'ю Bloomberg зазначив, що Білий дім ще не дав "зелене світло" для проходження цього законопроекту, але висловив сподівання, що адміністрація Трампа підтримає санкції, повідомляє The Hill.
Що ж конкретно передбачає законопроект? Законопроект, за інформацією Сенатора Портмана:
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