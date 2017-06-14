Сенатор Портман схвально відгукнувся про посилення санкцій проти Росії і розкрив деталі законопроекту

Сенатор Роб Портман високо оцінив законопроект про посилення санкцій стосовно Росії, який опрацювали в Сенаті.

"Необхідно рішуче відреагувати на агресію Росії в Україні та Сирії, втручання до виборів та дії, які шкодять нашим союзникам та інтересам", - твітує Портман.

Цей законопроект Сенату - чіткий сигнал, що Сполучені Штати захищатимуть своїх союзників та інтереси і притягнуть Росію до відповідальності за її поведінку

"Ця ініціатива, яку підтримують обидві партії, є важливим кроком Сенату США, спрямованим на те, щоб Росія відповіла за свої дії проти союзників та інтересів США, а також за намагання похитнути довіру до наших інституцій та цінностей", - заявив сенатор.

"Деструктивні дії Росії мають тягти за собою наслідки. Цей законопроект Сенату - чіткий сигнал, що Сполучені Штати захищатимуть своїх союзників та інтереси і притягнуть Росію до відповідальності за її поведінку. Важливі санкції та стратегічні положення законопроекту також вкажуть конструктивний напрямок для адміністрації при подальшому формулюванні стратегії, а також продемонструють глибоку підтримку Конгресу твердої та принципової політики щодо Росії», - йдеться в заяві Роба Портмана

Позиція адміністрації Білого дому з цього питання не є однозначною. Так, держсекретар США Рекс Тіллерсон звернувся до Сенату з проханням надати адміністрації більше можливостей для провадження гнучкої політики стосовно Росії

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Сенатор Майк Крейпо в інтерв'ю Bloomberg зазначив, що Білий дім ще не дав "зелене світло" для проходження цього законопроекту, але висловив сподівання, що адміністрація Трампа підтримає санкції, повідомляє The Hill.

Що ж конкретно передбачає законопроект? Законопроект, за інформацією Сенатора Портмана:

вводить обов’язкове схвалення Конгресом рішення про послаблення, призупинення, або відміну санкцій;

законодавчо регулює та посилює існуючі санкції, які, наразі, затверджено указом президента, включаючи санкції стосовно проектів енергетики, залучення боргового фінансування ключових галузей економіки;

які, наразі, затверджено указом президента, включаючи санкції стосовно проектів енергетики, залучення боргового фінансування ключових галузей економіки; вводить нові санкції проти: російських корупціонерів, тих, хто намагається ухилитись від санкцій , тих, хто вчинював серйозні порушення прав людини , тих, хто постачає зброю режиму Асада , тих, хто від імені уряду Росії провадить злочинну кібердіяльність , тих хто займається корумпованою приватизацією державних активів , тих, хто провадить бізнес з російською розвідкою та оборонним комплексом;

тих, хто намагається , тих, хто вчинював серйозні порушення , тих, хто , тих, хто від імені уряду Росії провадить , тих хто займається , тих, хто провадить бізнес з уможливлює введення широких санкцій стосовно ключових галузей економіки Росії, включаючи гірничодобувну галузь, металургію, як також морський і залізничний транспорт.

Посилює режим боротьби проти російської дезінформації та пропаганди в Центральній та Східній Європи в рамках роботи Фонду протистояння російському впливу.

в Центральній та Східній Європи в рамках роботи Фонду протистояння російському впливу. Вимагає проведення дослідження незаконного потоку грошей за участі Росії, офіційну оцінку впливу державних підприємств Росії на економіку США.

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