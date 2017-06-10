Прем’єр-міністр Тереза Мей сформує новий уряд Великобританії разом з невеликою партією

У результаті виборів британські консерватори втратили абсолютну більшість у парламенті Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що сформує новий уряд за підтримки невеликої Демократичної юніоністської партії з Північної Ірландії. Після цього розпочнуться переговори про вихід країни з Європейського Союзу.

До виборів, які пройшли в четвер, Мей висловлювала впевненість у перемозі своєї Консервативної партії. Однак, замість цього, консерватори втратили абсолютну більшість у парламенті, в якому 650 місць. Консерватори отримали 318, лейбористи – 262, Шотландська національна партія – 34 мандати. Демократична юніоністська партія отримала 10 мандатів.

Тереза Мей заявила, що дві партії – Консервативна і Демократична юніоністська – протягом багатьох років мали добрі стосунки, що дає їй упевненість в тому, що вони зможуть працювати разом в інтересах всієї держави.

Вважається, що після формування нового уряду, свої посади збережуть ключові міністри: фінансів, закордонних справ, з питань Брекзиту, внутрішніх справ і оборони.

У п’ятницю, після оголошення результатів виборів, британський фунт стерлінгів різко подешевшав по відношенню до долара США і євро, однак повернув втрачене після повідомлення про формування нового уряду.

Тимчасом прес-служба Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп подзвонив Терезі Мей і пообіцяв їй всебічну підтримку.

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