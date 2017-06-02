США дислокують свої бомбардувальники для навчань на кордонах з Росією

Військово-повітряні сили США перекидають до Великобританії американські стратегічні ядерні бомбардувальники B-52 і 800 військовослужбовців на підтримку спільних зі союзниками та партнерами по НАТО навчань, які проходитимуть цього місяця в Європі.

Про це у повідомленні CNN.

Бомбардувальники В-52 візьмуть участь у низці спільних навчань, основна частина яких проходитиме в Балтійському морі, Арктиці та в прикордонних з Росією районах деяких країн-партнерів НАТО.

Хоча ці навчання є частиною планованого ротаційного тренування, передислокація відбувається в той час, коли збройні сили США намагаються заспокоїти європейських союзників США, які піддають сумніву бачення президента Трампа щодо закордонної політики Америки і її ролі на глобальній арені.

«Тренування зі союзниками і спільними партнерами поліпшує координацію між союзниками і дає ВПС можливість побудувати тривалі відносини, необхідні для подолання глобальних проблем», - зазначається у прес-релізі командування військово-повітряних сил США.

Як повідомлялося раніше, в Естонії почалися масштабні навчання НАТО «Весняний шторм – 2017», в яких братимуть участь понад дев'ять тисяч військовослужбовців, в тому числі і з України.

На саміті НАТО в Варшаві в липні 2016 року прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії в 2017 році. Німеччина керує батальйоном в Литві, США - в Польщі, Великобританія - в Естонії, а канадці - в Латвії.

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