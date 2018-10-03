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Суспільство

У США запровадили третій варіант статевої приналежності на водійських правах

На фото: Чоловік із штату Вашингтон демонструє водійські права. Зміни описані у матеріалі торкнулися штату Міннесота

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Користувачі можуть обрати не "Ж", чи "Ч", а варіант "Х", якщо не ідентифікують себе ні з чоловічою, ні з жіночою статтю

У штаті Міннесота дозволили отримувачам водійських прав обирати небінарний гендерний вибір для відображення на посвідченні. Як повідомляє місцеве видання Twin Cities Pioneer Press, відповідна зміна реалізована у новому програмному забезпеченні, які пропонується мешканцям штату для реєстрації для отримання водійських прав.

Тепер користувачі можуть обрати не "Ж", чи "Ч", а варіант "Х", якщо не ідентифікують себе ні з чоловічою, ні з жіночою статтю.

Повідомляється, що реформа не анонсувалась і після запровадження викликала зауваження місцевих законодавців. Натомість відповідальні за зміни пояснили їх бажанням краще надавати послуги мешканцям штату. Рішення привітав губернатор штату.

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Як змінюються настрої американських виборців у питанні контролю над обігом зброї. Відео
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Як змінюються настрої американських виборців у питанні контролю над обігом зброї. Відео

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