У США запровадили третій варіант статевої приналежності на водійських правах

Користувачі можуть обрати не "Ж", чи "Ч", а варіант "Х", якщо не ідентифікують себе ні з чоловічою, ні з жіночою статтю

У штаті Міннесота дозволили отримувачам водійських прав обирати небінарний гендерний вибір для відображення на посвідченні. Як повідомляє місцеве видання Twin Cities Pioneer Press, відповідна зміна реалізована у новому програмному забезпеченні, які пропонується мешканцям штату для реєстрації для отримання водійських прав.

Тепер користувачі можуть обрати не "Ж", чи "Ч", а варіант "Х", якщо не ідентифікують себе ні з чоловічою, ні з жіночою статтю.

Повідомляється, що реформа не анонсувалась і після запровадження викликала зауваження місцевих законодавців. Натомість відповідальні за зміни пояснили їх бажанням краще надавати послуги мешканцям штату. Рішення привітав губернатор штату.

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