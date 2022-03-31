З 11 квітня американці зможуть обирати позначку "X" у графі про стать

З 11 квітня громадяни США зможуть обирати позначку "X" (літера екс англійської абетки - прим. ГА), як маркер статі в аплікаційній формі для отримання американського паспорта. Наступного року дана опція буде доступна і для інших видів документів. Про це повідомляє заява державного секретаря США Ентоні Блінкена.

У заяві Держдепу вказується, що "визначення щодо маркера статі "X" буде “невказана, або інша гендерна ідентичність”. "

"Дане визначення поважає приватність людей і підтримує інклюзивність", - вказує Держдеп.

Як повідомляється, Держдеп стає першим федеральним агентством у США, яке пропонує відповідний маркер на посвідченях особи.

Дипломатичне відомство також повідомляє про консультації з іншими країнами, які визнаватимуть гендерне розмаїття в американських паспортах.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", як раніше повідомляв "Голос Америки", Держдеп заявляв, що іде назустріч спільноті ЛГБТКІ+: американці зможуть обирати стать у паспортах без медичної сертифікації.