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З 11 квітня американці зможуть обирати позначку "X" у графі про стать
З 11 квітня громадяни США зможуть обирати позначку "X" (літера екс англійської абетки - прим. ГА), як маркер статі в аплікаційній формі для отримання американського паспорта. Наступного року дана опція буде доступна і для інших видів документів. Про це повідомляє заява державного секретаря США Ентоні Блінкена.
У заяві Держдепу вказується, що "визначення щодо маркера статі "X" буде “невказана, або інша гендерна ідентичність”. "
"Дане визначення поважає приватність людей і підтримує інклюзивність", - вказує Держдеп.
Як повідомляється, Держдеп стає першим федеральним агентством у США, яке пропонує відповідний маркер на посвідченях особи.
Дипломатичне відомство також повідомляє про консультації з іншими країнами, які визнаватимуть гендерне розмаїття в американських паспортах.
Як раніше повідомляв "Голос Америки", як раніше повідомляв "Голос Америки", Держдеп заявляв, що іде назустріч спільноті ЛГБТКІ+: американці зможуть обирати стать у паспортах без медичної сертифікації.
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