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Генсек ООН: Запорізьку атомну станцію потрібно демілітаризувати
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час спілкування із представниками медіа у Львові в четвер, 18 серпня, заявив, що Запорізька атомна станція має бути демілітаризованою, а вся військова техніка та військові мусять бути виведені зі станції.
Необхідно уникати подальшого розгортання сил або техніки на місці. Територію необхідно демілітаризувати. Треба сказати, як є – будь-яка потенційна шкода Запоріжжю – це самогубствоГенеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш
«Здоровий глузд має переважати, щоб уникати будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку атомної станції. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції», - заявив Антоніу Гутерріш.
За словами генсека ООН, потрібна домовленість, щоб відновити статус Запорізької АЕС як суто цивільного об'єкта інфраструктури та забезпечити безпеку регіону.
«У тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що ми маємо в Україні матеріально-технічне забезпечення та безпековий потенціал для підтримки будь-якої місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва за умови домовленості Росії та України», - заявив Гутерріш.
Генсек ООН наполягає на тому, що військову техніку та військових необхідно вивести зі станції.
«Необхідно уникати подальшого розгортання сил або техніки на місці. Територію необхідно демілітаризувати. Треба сказати, як є – будь-яка потенційна шкода Запоріжжю – це самогубство», - заявив Антоніу Гутерріш.
Нагадаємо, що у Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. «Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків», – йдеться у повідомленні Зеленського у телеграмі.
Повідомляється, що сторони також обговорили «ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС». «Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ», – наголошує Зеленський.
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Естонія, Фінляндія висловились за заборону віз для росіян, думки в російській діаспорі розділились
Міністр закордонних справ Естонії підтвердив рішення країни заборонити видачу віз росіянам, вказавши на їхню моральну відповідальність, як громадян країни-агресора.
"Громадян Росії не вітають у Європі. Іхня країна веде війну геноцидного характеру проти невинних людей", - сказав в коментарі Associated Press міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Він зазначив, що "сотні тисяч" росіян, які йдуть через Естонію становлять "очевидну безпекову загрозу" і заявив про моральну відповідальність росіян за агресію РФ.
"Вони мають прокинутись і протестувати проти звірств режиму. Гроші з їхніх податків буквально йдуть на купівлю ракет та бомб, які вбивають дітей в Україні", - додав він.
Естонія оголосила про закриття свого кордону для понад 50 000 росіян з раніше виданими візами. Естонія заборонила в'їзд росіянам, крім дипломатів і тих, хто має близьких родичів в Естонії. Також через Естонію можуть подорожувати росіяни з візами, виданими іншими країнами та в рамках гуманітарних місій.
Тим часом міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив 17 серпня, що рішення Фінляндії скоротити кількість віз, виданих росіянам, може посилити тиск щодо запровадження спільної візової політики ЄС.
«У людей була дуже сильна моральна реакція на зростання туризму за цих обставин, і в той же час Фінляндія приймає багато українських біженців і так далі, тому це наша реакція на цю ситуацію», - вказала Гаавісто.
Про обмеження на видачу нових віз для росіян оголосили Латвія, Фінляндія, Чехія та Польща. Проти обмеження віз для росіян виступила Німеччина. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий обговорювати це питання на європейському рівні, але, на його думку, Європа має залишити можливість для росіян-опонентів Кремля тікати з Росії. "Я вважаю, що це не війна російського народу, це війна Путіна, і ми повинні бути дуже чіткими у цьому питанні”, - заявив Олаф Шольц.
Відомий представник російської діаспори у США аналітик Леонід Бершидський виступив у вівторок з колонкою у The Washington Post, в якій заперечив моральне право російської діаспори виступати проти візової заборони. На думку Бершидського, виступи відомих російських емігрантів, таких як Гарі Каспаров, або Михайло Ходорковський, проти візових заборон справляють враження, що російська діаспора ставить на один щабель як питання віз так і кровопролитної російської війни в Україні.
Бершидський також протиставив російську діаспору емігрантам, які тікали з нацистської Німеччини в 1930-х роках і являли собою радикальне відмінне бачення Німеччини. "Якщо ми не представляємо потужне бачення іншої Росії - морально і конституційно неспроможної на будь-що подібне до путінської версії фашизму - ми щонайменше можемо спробувати бути тихими європейцями", - пише він.
А от російський опозиціонер, колишній високопосадовець Міністерства фінансів РФ Сергій Алексашенко сказав в інтерв’ю британському Times Radio, що заклики в Україні депортувати росіян з Європи, чи обмежити видачу віз, піде на користь Путіну. "Десятки тисяч росіян виїхали з Росії, оскільки боялися політичних переслідувань. Десятки тисяч політичних активістів в Росії зараз ув’язнені чи під слідством у кримінальних справах через їхню відверту позицію щодо війни. Тому я не думаю, що депортація росіян з Європи в Росію, чи заборона на видачу віз росіянам зашкодить Путіну, але це точно послабило б російську політичну опозицію і посилило б режим Путіна", - пише Алексашенко, який також проводить паралелі з емігрантами часів нацизму.
Фінляндія підозрює, що два російські винищувачі порушили повітряний простір країни
Два російські винищувачі, як підозрюється, порушили повітряний простір Фінляндії в четвер, повідомило Міністерство оборони Фінляндії. Скандинавська країна прагне вступити в НАТО, через вторгнення Москви в Україну.
“Два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії над Фінською затокою біля Порвоо", - йдеться в заяві Міністерства.
ВПС Фінляндії направили "оперативну місію" для ідентифікації літаків і заявили, що фінська прикордонна охорона почала "попереднє розслідування".
Інцидент стався о 9:40 ранку (06:40 GMT) і тривав близько двох хвилин, коли літаки летіли на захід приблизно на один кілометр, повідомив AFP представник міністерства оборони.
Фінляндія , яка має спільний 1300-кілометровий східний кордон з Росією, після десятиліть військової позаблоковості, прагне стати домагаючись членства в Північноатлантичному альянсі в травні після того, як вторгнення Москви в Україну змінило стратегічні погляди в країні.
Служба безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO) у травні попередила, що «Росія має бажання» вплинути на процес подання Фінляндією заявки на вступ до НАТО і що «слід очікувати різноманітних спроб зробити це».
Генсек НАТО: Росія має вивести всіх військових з Запорізької АЕС. Відео
«Захоплення Запорізької атомної станції російськими силами становить серйозну загрозу […] міжнародній спільноті. Потрібно якнайшвидше уможливити інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії та забезпечити відведення усіх російських сил», - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Зеленський провів зустріч із Ґутеррішем: обговорили експорт зерна і «ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС»
У Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем.
«Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків», – йдеться у повідомленні Зеленського у телеграмі.
Повідомляється, що сторони також обговорили «ядерний шантаж Росії на Запорізькій АЕС».
«Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ», – наголошує Зеленський.
В ООН не повідомляють подробиці зустрічі Ґутерріша та Зеленського
Перед цим Зеленський зустрівся з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Палаці Потоцьких у Львові. За даними агенції «Анадолу», зустріч почалася близько 14:40.
17 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прибув до Львова.
19 серпня генсекретар ООН має відвідати Одесу, а потім вирушить до Туреччини.
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