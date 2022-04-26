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Генсек ООН Гутерріш прибув в Москву для перемовин щодо України

  • Голос Америки
Генсек ООН Гутерріш прибув в Москву для перемовин щодо України
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Генсек ООН Гутерріш прибув в Москву для перемовин щодо України

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На прес-конференції за підсумками перемовин з Лавровим, Гутерріш повідомив, що він прибув до Москви як посланець миру, а його порядок денний – це порятунок життів та зменшення страждань.

Він заначив, що, за словами Росії, вона проводить військову операцію, але за даними ООН, що відображено у резолюціях, Росія вторглася в Україну, порушила її територіальну цілісність та статут ООН. Він також сказав, що ООН неодноразово закликала припинити вогонь, щоб захистити цивільне населення та сприяти політичному діалогу, проте, наразі це неможливо.

Генеральний секретар ООН заявив про готовність разом із Комітетом Червоного хреста забезпечити роботу гуманітарного коридору з території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, а також закликав до незалежного розслідування повідомлень про воєнні злочини в Україні.

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