Генсек ООН Гутерріш прибув в Москву для перемовин щодо України

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Він заначив, що, за словами Росії, вона проводить військову операцію, але за даними ООН, що відображено у резолюціях, Росія вторглася в Україну, порушила її територіальну цілісність та статут ООН. Він також сказав, що ООН неодноразово закликала припинити вогонь, щоб захистити цивільне населення та сприяти політичному діалогу, проте, наразі це неможливо.

Генеральний секретар ООН заявив про готовність разом із Комітетом Червоного хреста забезпечити роботу гуманітарного коридору з території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, а також закликав до незалежного розслідування повідомлень про воєнні злочини в Україні.

