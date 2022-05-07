ООН: операція із евакуації із заводу "Азовсталь" не завершена

З оточеного заводу “Азовсталь” евакуювали усіх жінок, дітей та людей похилого віку. Відповідну заяву зробила Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, в суботу, 7-го травня.

“Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей і людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено”, - повідомила Верещук на своїй сторінці у соцмережі “Telegram”.

Представники ООН в Україні говорять, що евакуація із заводу “Азовсталь” не завершена.

“ООН разом із нашими колегами з Міжнародного Комітету Червоного Хреста працює на місцях над операцією безпечного проходу, узгодженою зі сторонами конфлікту. В цей процес входить як завод “Азовсталь”, так й інші райони Маріуполя. ООН надасть більше деталей операції, коли вона буде завершена”, - прокоментував журналістці "Голосу Америки" Маргарет Бешир речник Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) в Україні, Савіано Абреу.

У своєму щоденному зверненні Президент України Володимир Зеленський сказав, що з "Азовсталі" вдалося вивезти понад 300 цивільних і наразі триває підготовка другого етапу - евакуації поранених і медиків.

Раніше, в п’ятницю, 6-го травня Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що з території комбіната вдалося вивезти близько 500 цивільних. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі “Telegram”.

Водночас, як повідомляє українська сторона, штурм заводу “Азовсталь” триває. РФ не надає коридор для виходу українських військових із Маріуполя, які продовжують тримати оборону на оточеному заводі.

Українські бійці раніше оприлюднювали відеозвернення в яких повідомляли, що готові евакуюватися за підтримки третьої сторони зі своєю зброєю, забравши поранених і тіла загиблих. Військові ЗСУ просять застосувати до них процедуру екстракції.

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