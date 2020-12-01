Генсек ООН провів телефонні переговори з Байденом, генсек НАТО запросив його на майбутній саміт



Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні провів перші телефонні переговори з новообраним президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

Як повідомляється, Гутерріш передав Байдену вітання з обранням.

«Генеральний секретар підкреслив важливу роль міцної, тісної співпраці між США і ООН. Він висловив надію на співпрацю з обраним президентом і його командою для вирішення багатьох нагальних проблем, що стоять сьогодні перед світом», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, генеральний Секретар ООН повідомив, що ООН і Сполучені Штати повинні разом боротися з пандемією коронавірусу, глобальною зміною клімату, підтримувати світовий порядок і безпеку а також просувати права людини.

У понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ запросив новообраного президента США Джо Байдена на саміт НАТО запланований на початок наступного року у Брюсселі. Столтенберґ також заявив, що мав "прекрасну" телефонну розмову із Байденом 23-го листопада.

За повідомленнями, розмовляючи з Байденом 23-го листопада, Столтенберґ подякував йому за те, що той "тривалий час підтримує НАТО та трансатлатичні взаємини".

Майбутню участь Байдена у саміті НАТО привітав колишній верховний командувач НАТО Джеймс Ставрідіс. На думку Ставірідіса, Байден буде продовжувати наполягати на тому, що союзники США по НАТО мають підвищувати витрати на оборону (на цьому у відносинах з НАТО наголошував президент США Дональд Трамп - прим. ГА), але при цьому, "тон та загальний зміст зустрічей зміняться на краще".

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