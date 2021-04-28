Екс-посол США в Україні: «Росія має заплатити ціну за ескалацію в Азовському морі»

Заборонити російським кораблям заходити в американські та європейські порти у відповідь на закриття Москвою Керченської протоки.

До цього закликав західних союзників директор євразійського Центру «Атлантичної ради», колишній посол США в Україні Джон Гербст. Беручи участь в онлайн-дискусії YES «Загрози безпеці України, і як має діяти світова спільнота», Гербст заявив:

Цією ціною могла б бути заборона російським кораблям заходити в порти США та Європи

«Сполучені Штати і наші партнери по Євросоюзу, а також Велика Британія і Канада повинні діяти спільно, змусивши Москву заплатити ціну за нинішню ескалацію в Чорному та Азовському морях. Цією ціною могла б бути заборона російським кораблям заходити в порти США та Європи».

Дипломат закликав: «Давайте покажемо Москві, що тільки через те що вона послабила загрозу нового вторгнення, їй не минеться безкарно той новий рівень пресингу, який вона зараз чинить на Україну на морі».

«Чим рішучіше ми будемо реагувати на російські провокації й агресію, тим менша вірогідність нових провокацій у майбутньому», - наголосив Джон Гербст.

Днями Російська Федерація оголосила, що з кінця квітня по жовтень 2021 року закриває частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ України, такі дії РФ є грубим порушенням права на свободу судноплавства, а також черговою спробою узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

МЗС висловило протест у зв’язку з цими діями Російської Федерації та закликало міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора.

Коментуючи дії Росії, колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс раніше заявив:

"Росія може як забажає маневрувати на власній території, але світ не може дозволити безкарні дії у регіоні так, ніби це її подвір'я, а Азовське море - це озеро на її власній території".

Раніше, як повідомляла Українська служба "Голосу Америки", старший експерт аналітичного центру Інститут Гадсона у Вашингтоні Браян Кларк відзначав, що Росія може вдатись до спроб просочитись у міста на узбережжі Азовського моря, отримати фактичний контроль над сухопутним проходом до Криму, отримати фактичний контроль над узбережжям Азовського моря.

"Вони вже не пускають туди інші кораблі, включно з українськими, тож вони можуть хотіти об’єднати морський і сухопутний контроль в регіоні – неформальним чином, який вони мають на Донбасі", - відзначав Кларк.

Експерт також зауважував, що оборонна підтримка США й НАТО на морі може стати більш дієвою для України. На думку Кларка, відправка до Чорного моря військових кораблів Європи і США до Чорного моря, могла би змусити росіян відкрити доступ до Азовського моря без створення конфронтації на суші.

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